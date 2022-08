In der vergangenen Staffel "Germany's Next Topmodel" erreichte Best-Ager-Kandidatin Lieselotte den sechsten Platz und stach mit ihrer lustigen Art hervor. Nun plant SAT.1 eine Kuppelshow mit der 66-Jährigen.

