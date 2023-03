An Tag 4 der Potsdam-Woche kommt Gero (62) dem "perfekten Dinner" schon recht nahe. Tiefenentspannt und ganz ohne Stress bewirtet er seine Gäste mit leckeren Speisen und verbringt sogar viel Zeit am Tisch. Dafür gibt's mehrfach die Top-Bewertung ...

Der "Dinner"-Vorabend ging bis weit nach Mitternacht und sitzt Gero noch in den Knochen: "Is wie's is. Da müssen wir jetzt durch." Wie gut, dass er in Sachen TV-Kochshows routiniert ist, denn 2009 hat er bei "Unter Volldampf" den zweiten Platz belegt. Seine Frau gewann sogar 2011 das "perfekte Dinner", deshalb steht Gero unter Druck. "Aber ich bin jetzt nicht hier am Start, um zu sagen, ich muss das meiner Frau gleichmachen", lässt er sich durch nichts aus der Ruhe bringen. Er serviert Pilzsuppe zum Menüstart, bevor "Wilde Zeiten aus der Region" zur Hauptspeise auf den Tisch kommen und eine Torta di Pane mit Vanille-Eis die drei Gänge abschließt.

"Klingt sehr, sehr interessant", freut sich Gourmet Klaus (60) auf einen genussvollen Abend. Anett wundert sich über den Nachtisch: "Brottorte? Spannend." Mit Fanny (34) ist sie sich einig: "Der Gero haut nochmal einen raus."

Klaus schwärmt: "Vorspeise war 10 von 10"

"Der hat uns hier mit einer Ruhe empfangen", ist Fanny von Geros Begrüßung überrascht. Nervosität? Nicht bei Gero, und wenn dann nur innerlich. "Ich bin total begeistert von dem Wohnstil", gefällt Fanny die Wohnung im berühmten Holländer Viertel. "Hier würde ich mich auch wohlfühlen."

Dann serviert Gero ein feines Steinpilzsüppchen mit Ochsenpraline und selbstgebackenem Brot. Chris (42) ist begeistert: "Von der Vorspeise fand ich die Praline am allerbesten." Fanny stimmt zu: "Es war ein Gedicht!" Klaus schwärmt: "Es war wirklich der Hammer! Sowas so hinzubekommen, ich muss wirklich sagen: Hut ab!" Das kleine Fleisch-Pralinchen will er unbedingt nachkochen: "War wirklich ein Traum! Die Vorspeise war 10 von 10!"

Highlight Vanille-Eis: "Besser kann man's nicht machen"

Es folgt: Hirschrücken mit Kartoffelpüree, Rosenkohl und Soße. Auch beim Hauptgang ist von Stress in der Küche keine Spur. Anett genießt ihr Wild: "Der Hirsch ist nicht umsonst gestorben." Klaus nickt: "Der Hirsch war vom Allerfeinsten. Tolles Fleisch. Auf den Punkt gebracht." Fanny lobt den Gastgeber: "Gero, dein Essen ist großartig."

Als Dessert gibt's Tessiner Brotkuchen und selbstgemachtes Vanille-Eis. "Besser kann man's nicht machen", lässt sich Fanny das Eis auf der Zunge zergehen. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es kein besseres Vanille-Eis zu kaufen gibt", stimmt Klaus zu. Und noch ein weiteres Kompliment bekommt Gero: "Deine Torta di Pane haut mich um." Nur Anett findet: "Die Nachspeise ist im Vergleich zu den Gängen davor ein bisschen abgefallen. Die Torta di Pane war nicht so mein Fall."

"Er war sehr offen, sehr empathisch und hat versucht, oft bei uns am Tisch zu sein. Das waren sehr gute Gastgeberqualitäten", resümiert Anett den Abend. Für Klaus und Fanny war's eine glatte zehn, insgesamt räumt Gero 36 Punkte ab und übernimmt die Führung.