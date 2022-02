Vom Selbstmord Ludwigs II. bis zur UFO-Sichtung 1561: In der Kurzfilmreihe "Der Geschichte auf der Spur" geht Nachwuchsschauspieler Niklas Marian Müller geschichtlichen Ereignissen auf moderne, spannende Art nach. Dem klassischen Geschichtsunterricht hat der HISTORY Channel damit einiges voraus.

Zu trocken, zu alltagsfern oder zu viele Daten und Fakten: Den klassischen Geschichtsunterricht und das damit verbundene Auswendiglernen von Jahreszahlen und Schlachten haben wohl die wenigsten Menschen in allerbester Erinnerung. Selbst heute, nach der Veröffentlichung mehrerer PISA-Studien und den daraus resultierenden Umstrukturierungen, werden sich tagtäglich etliche Jugendliche verzweifelt fragen, wofür um alles in der Welt sie Jahreszahlen wie jene der Schlacht bei Issos in ihrem späteren Leben gebrauchen könnten. Umso schöner ist es, wenn zumindest das Fernsehen neue Wege der Geschichtsvermittlung geht. Ein Beispiel ist die Kurzfilmreihe "Der Geschichte auf der Spur", die seit Montag, 14. Februar, täglich um 18.30 Uhr auf The HISTORY Channel sowie jederzeit auf dem On-Demand-Channel HISTORY Play (abrufbar über Amazon, Apple und ScreenHits TV) zu sehen ist.

In fünf Folgen, die allesamt knapp zehn Minuten dauern, widmet sich der Nachwuchsschauspieler Niklas Marian Müller ("Dahoam is Dahoam") spannenden Fragen aus der Geschichte. Gleich zu Beginn wird es dabei besonders düster: Unter dem Titel "Ludwig II. - Königsmord im Auftrag von Bismarck?" werden die Umstände, die zum Tod des als Märchenkönig berühmten bayerischen Monarchen und dessen Psychiaters Bernhard von Gudden führten, neu aufgerollt: "Der 13. Juni 1886, Starnberger See in Bayern. Es regnet. Um 18.56 Uhr bleibt die Taschenuhr des Königs stehen. Um 23.10 Uhr findet man ihn und seinen Psychiater leblos am Ufer, beide mausetot. Die offizielle Theorie lautet: Selbstmord. Aber ist die plausibel? Oder war es sogar doch Mord? Hatte Otto von Bismarck seine Finger im Spiel?"

Ein Projekt zwischen "X-Factor" und True-Crime-Doku

Es ist eine bekannte Form der Inszenierung, die teils an eine moderne True-Crime-Doku, teils an den immer noch beliebten Mystery-Klassiker "X-Factor: Das Unfassbare" aus den späten 1990er-Jahren erinnert: Der 24-jährige Niklas Marian Müller sitzt, in schwarze Lederjacke und dunklen Hoodie gekleidet, an einem leicht antik wirkenden Schreibtisch. Das wenige Licht stammt von einer grünen Banker-Lampe, wie man sie aus altehrwürdigen Bibliotheken kennt. Unterstrichen wird diese Assoziation durch die in jeder Folge wiederkehrende Einleitung "Ich bin Niklas Marian Müller und begebe mich auf die Spur spannender Ereignisse der Geschichte", die quasi als Äquivalent zu "Mein Name ist Jonathan Frakes" aus "X-Factor: Das Unfassbare" gesehen werden kann.

Doch es ist nicht nur das besondere Setting, welches "Der Geschichte auf der Spur" zu einem durchweg spannenden Format macht. Vielmehr ist es die Art und Weise, wie die einzelnen Themen ("Nikola Tesla - Genie oder Wahnsinn?", "Der Nazi-Computer - Konrad Zuse und die Z3", "Der Wettlauf um das erste Foto" und "UFOs über Nürnberg - Das Nürnberger Himmelsspektakel von 1561") angegangen werden: Anders als in klassischen Dokumentationen präsentiert das Format nicht nur bekannte Fakten, sondern regt durch offene Fragen und das Aufzeigen etwaiger Unstimmigkeiten in den Theorien zum eigenen Nachdenken und im besten Fall zu eigenen Nachforschungen an.

Insofern entspricht "Der Geschichte auf der Spur" eben doch der Vorstellung eines modernen Geschichtsunterrichts, der im Idealfall Schülerinnen und Schüler dazu anregen soll, sich selbst ein Urteil zu bilden und das Erlernte auf die Gegenwart zu übertragen. Weitere Pluspunkte des Formats sind der jugendliche Moderator, der sogar realitätsferne Themen auf Augenhöhe kommuniziert, und die kurze Laufzeit, die der immer weiter abnehmenden Aufmerksamkeitsspanne der Internet-Generation entgegenkommt.