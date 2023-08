Mit einer Petition setzte sich Realiy-Star Julian F. M. Stoeckel dafür ein, dass die rosa Bank auf dem Grab des verstorbenen Moderators Dirk Blach bleiben darf. Die Bank hatte Bachs gute Freundin Hella von Sinnen dort aufstellen lassen. Doch nun ist das Möbelstück verschwunden.

2012 wurde die Urne von Moderator Dirk Bach auf dem Kölner Melaten-Friedhof beigesetzt. Um ihren guten Freund zu ehren, ließ Entertainerin Hella von Sinnen eine rosa Bank neben Bachs Grab aufstellen. Die Stadt Köln war alles andere als begeistert. "Grundsätzlich ist es nicht gestattet, eine private Bank auf dem Friedhof außerhalb einer Grabstätte aufzustellen", teilte die Stadt auf Anfrage des "Kölner Stadtanzeigers" mit.

Einer, der sich mit einer Petition für den Erhalt der Bank eingesetzt hatte, war Reality-Star Julian F. M. Stoeckel, der eine Petition ins Leben gerufen hatte, um Unterstützung für den Verbleib des besonderen Möbelstücks zu generieren. Zunächst schien sein Einsatz auch Früchte getragen zu haben - doch nun der Schock: Die rosa Bank ist verschwunden.

"Die Bank ist weg", heißt es in einem Facebook-Beitrag der Aidshilfe der Stadt Köln. "Aber nicht die Stadt Köln hat sie frühzeitig entfernt, sondern ein ganz lustiger Vogel. Wir sind grad echt etwas sprachlos."

Empörung über Diebstahl

Auf Anfrage äußerte sich auch Stoeckel gegenüber RTL zum Diebstahl: "Mich verwundert es, dass die Bank verschwunden ist. Was mich noch viel mehr wundert: Nachts sind in Deutschland die Friedhöfe verschlossen. Wie kann man eine rosa Bank also am helllichten Tag entwenden? Entweder hatte einer einen Schlüssel oder es war von langer Hand professionell geplant."

Der Diebstahl mache ihn traurig und "fassungslos", wie er weiter erklärte: "Gerade jetzt, wo ich meinen Brandbrief an die Kölner Bürgermeisterin und weitere Politiker geschrieben habe, ist plötzlich die Bank verschwunden. Das ist doch merkwürdig! Wie kann das sein?" Auf Instagram forderte er den vermeintlichen Dieb auf, das rosa Möbelstück sofort zurückzubringen. Fans zeigten sich auf Social Media ebenfalls empört über den Diebstahl.