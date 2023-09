Eines muss man "Goodbye Deutschland"-Auswanderin Janine Hundt lassen: Es mangelt ihr weder an Ideen noch an Optimismus. Wann immer das VOX-Team sie besucht, gibt's etwas komplett Neues zu berichten. Diesmal überrascht die 43-Jährige in Tansania mit großen Businessplänen - und Babynews!

Geduscht wird mit Eimer und Becher, als Toilette dient ein Loch im Boden - Janine Hundts (43) Auswandererleben, das die VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland" nun schon eine Weile begleitet, erwies sich beim letzten Besuch des Kamerateams als alles andere als luxuriös.

Ein halbes Jahr zuvor war die gebürtige Brandenburgerin in die Millionenstadt Daressalam gezogen - ihr zweiter Anlauf in Tansania und die zweite Chance für den Einheimischen Berdon, der sie beim ersten Mal komplett ausgeraubt hatte. Mittlerweile ist der Popsänger Geschichte und Janine mit dem Baggerfahrer Attu Mwambona (35) verheiratet.

Das mit der Hochzeit ging alles ziemlich flott, doch bislang schien der Neue Janines Vertrauen nicht zu enttäuschen. Beide wirkten glücklich miteinander, sie liebte an ihm "seine positive Art", er an ihr, dass sie "nicht normal" sei und sein "Herz berührt" habe.

Das Leben in Daressalam erwies sich auf Dauer allerdings als zu teuer - über die Hälfte ihrer Pension von 45.000 Euro, die Janine sich hatte auszahlen lassen, hatte sie durch ihre Gutgläubigkeit bereits verloren. Schweren Herzens entschloss sich das Paar daher, in Attus Heimatdorf Kisaki zu ziehen, ganz in die Nähe des Nationalparks Mikumi mit seinen heißen Quellen. In Kisaki besitzt Attu ein Haus und eine Farm, renovierungsbedürftig allerdings und ohne Strom und fließendes Wasser.

Große Pläne - die sich schnell zerschlagen ...

Doch wenn Janine eines so schnell nicht verliert, dann ihre Zuversicht: In dem touristisch wenig erschlossenen, abgelegenen Örtchen wollte sie mit Attu ein kleines Taxiunternehmen aufziehen, außerdem einen Laden mit Elektroartikeln und Kinderkleidung eröffnen und zu guter Letzt ein Kino - in Anführungszeichen, wie sie mit den Fingern signalisierte: Letztlich ging es schlicht um einen kleinen Fernseh- und Playstation-Raum, in dem Besucher und Besucherinnen gegen eine geringe Gebühr zum Beispiel Fußballspiele und Cartoons ansehen konnten.

"Wenn ich meine Augen zumache, dann sehe ich vor meinem inneren Auge schon, wie das alles fertig aussieht, und das motiviert mich ..." Sie sei sicher, dass alles schön werden würde. Doch dann kam erst mal alles ganz anders.

Angesprochen auf Attus Kinderwunsch, wiegelte Janine zunächst noch ab - sie sei "zu alt für diese Geschichte" und "jemand, der spontanes Leben liebt", dazu passe kein Baby. Tja, wenn sich das Leben immer an Pläne hielte ... Vier Wochen nach diesen Aussagen bekam die VOX-Redaktion ein Video von Janine, in dem sie einen positiven Schwangerschaftstest in die Kamera hielt. "Total geschockt und überfahren und überfordert" fühle sie sich, erzählte sie sichtlich aufgewühlt. Sie fühle sich wie in einem "wahnsinnig interessanten Film", in dem sie selbst die Hauptdarstellerin sei ...

"Ich schäme mich in Grund und Boden"

Zwei Monate später hatte sie sich an den Gedanken, Mutter zu werden, gewöhnt, während Attu sowieso einfach nur happy war. Janine gab zu, darüber nachgedacht zu haben, das Baby nicht zu bekommen - bis zum ersten Ultraschall: "Wo ich den Herzschlag dann gehört hab', da war das schon klar, dass ich das nicht abtreiben kann."

Das Paar war zurück nach Daressalam gezogen, weil das Leben ohne fließendes Wasser und ärztliche Versorgung in Kisaki mit einem Säugling schwer vorstellbar war. Allerdings lagen nun auch die Businesspläne auf Eis, das Geld wurde knapp ... "Ohne meine Eltern wär' ich komplett im Ar...", gestand die gelernte Rangierspezialistin. So dankbar sie war, für die Abhängigkeit schäme sie sich "in Grund und Boden".

Dazu kam die Sorge um das Baby, denn nicht nur wegen ihres Alters, auch aufgrund einer früheren Magenverkleinerung galt Janines Schwangerschaft als riskant. Doch letztlich ging alles gut: Mittlerweile ist die kleine Inaya bereits "geschlüpft" - am 28. September, einen Tag vor der TV-Ausstrahlung und genau am Geburtstag ihrer Mama, erblickte sie in Daressalam das Licht der Welt. Herzlichen Glückwunsch der kleinen Familie!