Es wird ernst: In Folge 6 von "Diese Ochsenknechts" bei Sky steht die Trauung an, und endlich kann Cheyenne den Mann ihrer Träume heiraten. Doch dann stören dunkle Wolken den schönsten Tag ihres Lebens - und die ziehen nicht am Himmel auf ...

Die Hochzeitsgäste sitzen in Tracht beisammen und warten auf den großen Moment, in dem sich Cheyenne und Nino endlich das Eheversprechen geben. Die ersten Tränen lassen nicht lange auf sich warten: Als Nino seine Braut Cheyenne mit Töchterchen Mavie auf dem Arm auf sich zuschreiten sieht, brechen alle Dämme. "Können wir es hinter uns bringen?", kann Cheyenne das Ja-Wort in der aktuellen Folge von "Diese Ochsenknechts" (Sky) kaum abwarten. "Der Nino hat geheult wie ein Schlosshund", ist der Braut nicht entgangen. "In fünf Jahren Beziehung habe ich den noch nie so weinen sehen. Alter Schwede, da war ich auch am Ende mit meinen Nerven." Für beide gelten die Worte "für immer und ewig" verbindlich, denn die Ehe soll fürs Leben sein. "Ich würde dem Nino nie fremdgehen", ist sich Cheyenne sicher. "Zu einer Million Prozent ist Nino mein Traummann." Auch Trauzeuge Wilson Gonzalez ist emotional berührt: "Wie klein sie halt noch vor zehn Jahren war und dann auf einmal im Hochzeitskleid vor einem steht, das ist schon auf jeden Fall mitreißend." Er hält seine Hochzeitsrede kurz: "Ich bin da, wenn was ist - und heute wird gezüngelt." Jimi Blue bekommt vor Tränen gleich gar kein Wort heraus. "Prinzessin" Cheyenne ist sauer: "Nicht auf unserer Hochzeit! Das ist unser Tag." Doch dann wird Cheyennes Hochzeitsglück abrupt durch Laura-Marie Geissler gestört. Die zeigt ihr den blitzenden Ring an ihrer Hand. Cheyenne fragt nur: "Wann?" Laura-Marie: "Heute früh." Dann stürmt Cheyenne zu Jimi Blue und stellt ihn zur Rede: "Wann?" Jimi: "Heute Früh." Cheyenne: "Wo?" Jimi: "Im Hotel. Ich hab es extra auf undercover gemacht." Die Rechtfertigung akzeptiert Cheyenne nicht, sie wendet sich stinksauer von ihrem Bruder ab. "Meine Schwester fand es glaube ich nicht so cool", stellt Jimi fest. Cheyenne brodelt. "Ich habe zu ihm gesagt: 'Ey Jimi, du kannst das gerne machen, aber nicht auf unserer Hochzeit.' Das ist unser Tag." Jimi zuckt mit den Schultern: "Kann ich auch voll nachvollziehen. Habe ich auch fast respektiert." Cheyenne rollt mit den Augen: "Jimi ist halt einfach gerade in seiner Rosarote-Verliebte-Brille-Phase, und da will ich nichts mit zu tun haben. Das ist mir gerade zu anstrengend." Cheyennes Eingeschnapptheit findet Laura-Marie wiederum übertrieben: "Cheyenne ist halt einfach die Prinzessin der Familie." Hochzeitsnacht war "eine schnelle Nummer" Im Gegensatz zur rauschenden Party verlief die Hochzeitsnacht wohl eher lahm. "Wir haben uns auf jeden Fall mehr vorgenommen, als wir gemacht haben", gesteht Nino. "Bei uns war das eher eine schnelle Nummer. Aber wir haben's gemacht, weil irgendwie muss es ja auch sein." Sein muss auch ein Nachname: Die beiden haben sich auf Ochsenknecht-Sifkovits geeinigt. Während für Jimi das Leben als Botschafter des Lebensmittelretter-Shops Sirplus weitergeht, reist Natascha nach Tansania. Als Botschafterin von Street Kids International, das sie vor elf Jahren mit aufgebaut hat, will sie nach dem Rechten sehen. Dass sie sich dort die Haare flechten ließ, kam auf Facebook nicht gut an. Natascha fragte die Tansanierinnen vorher, ob sie das Flechten störe, und die sagten: "Häh? Nein! Wieso? Das konnten die gar nicht nachvollziehen. Das war für die eine Ehre, dass ich das mache." Nataschas Neustart nach der Trennung Vor Ort kommen Erinnerungen an ihren letzten Besuch 2009 kurz nach der Trennung von ihrem Ex-Mann hoch: "Ich war in keinem guten Zustand. Ich hatte nix mehr. Ich hatte diese Reise aber vorher zugesagt und hatte mir vorgenommen, das auch durchzuziehen." Natascha seufzt: "Da hat mir damals jemand das Leben sehr schwer gemacht." Trotzdem gab ihr die Reise Kraft für den Neustart: "Ich habe mir ein komplett neues Leben aufgebaut." Inzwischen hat sie sich wiedergefunden: "Für mich ist es wichtig, dass ich wieder die Alte bin. Dass ich meine Energie wieder da habe." Die Energie wird Natascha noch brauchen, denn in der nächsten Folge droht Zoff mit Tochter Cheyenne ... "Diese Ochsenknechts" sind montags um 20.15 Uhr bei Sky One zu sehen sowie parallel auf Sky und dem Streaming-Service WOW auf Abruf verfügbar.