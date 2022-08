Ein Video, das bei der Hochzeitsfeier von Ben Affleck und Jennifer Lopez aufgenommen wurde, sorgt für Furore: Offenbar wurde es ohne die Zustimmung des Paares veröffentlicht, die Sängerin meldete sich dazu nun mit deutlichen Worten.

Eine gute Woche, nachdem sich Jennifer Lopez und Ben Affleck bei einer großen Feier vor Freunden und Familie das Jawort gegeben haben, meldet sich die Sängerin bezüglich eines Videos, das während des Festes aufgenommen wurde, zu Wort.

In dem Clip, der am vergangenen Freitag auf dem US-Portal "TMZ" veröffentlicht wurde, ist Lopez zu sehen, wie sie ihrem frisch gebackenen Ehemann einen Song vorträgt. Während der Bräutigam auf einem Stuhl auf der Tanzfläche sitzt, performt die Sängerin im Brautkleid, zusammen mit weiteren Sängerinnen und Tänzerinnen.

"Wer auch immer das getan hat, hat unseren privaten Moment ausgenutzt"

Ein offensichtlich emotionaler Moment während der Hochzeitsfeierlichkeiten - der offenbar so nie an die Öffentlichkeit kommen sollte. Das stellte Lopez nun deutlich klar. Das Video sei "ohne Erlaubnis" aufgenommen worden, schreibt die 53-Jährige auf Instagram. Sie kommentierte den Post der Fanseite "jlow0rld", welche das Video zunächst geteilt hatte.

"Wer auch immer das getan hat, hat unseren privaten Moment ausgenutzt", so Lopez weiter. "Ich weiß nicht, woher ihr das alle habt, denn wir hatten NDAs und baten alle, nichts von unserer Hochzeit zu teilen. Es ist unsere Entscheidung, was wir teilen." NDA steht für "Non-Disclosure Agreement", eine Vereinbarung, die allen Gästen untersagte, Aufnahmen von der Hochzeitsfeier zu veröffentlichen.

An diese Vereinbarung fühlte sich aber mindestens ein Hochzeitsgast nicht gebunden und verkaufte das Video offenbar an "TMZ". "Es wurde ohne unsere Zustimmung gestohlen und gegen Geld verkauft", so Lopez weiter. Die Fanseite, auf der Jennifer Lopez den Kommentar hinterlassen hatte, hat das betreffende Video inzwischen wieder offline genommen und stattdessen einen Screenshot von den Worten der Sängerin gepostet.