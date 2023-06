Überlebenstipps für überarbeitete Kita-Angestellte: Schauspielerin Rebecca Immanuel verriet ihre Strategien zur Bewältigung von Stress und Überarbeitung - angesichts des Fachkräftemangels in deutschen Kitas relevanter denn je.

Sie sorgen Tag für Tag dafür, dass die Kleinsten unserer Gesellschaft gut betreut werden. Und das unter nicht gerade idealen Bedingungen: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an deutschen Kitas leisten angesichts von Fachkräftemangel, fehlender Ausstattung und großen Gruppen bisweilen Übermenschliches. Nicht selten leiden darunter auf lange Sicht Körper und Seele; Überarbeitung und Überlastung hinterlassen physische und psychische Spuren.

Also was tun? Bis sich die Umstände und Arbeitsbedingungen verbessern, sind die Mitarbeitenden gefragt, der täglichen Belastung zumindest subjektiv entgegenzutreten: "Mentale Gesundheit für Kita-MitarbeiterInnen" stand dann als Thema auch im Zentrum eines Fests, das der Verlag PRO Kita zu seinem 25-jährigen Bestehen in Köln ausrichtete - samt Stargast. Geladen war Schauspielerin Rebecca Immanuel, die den Anwesenden ihre Strategien im Umgang mit hoher Belastung und langen Arbeitstagen nahebrachte. In ihrem Vortrag stellte die 52-Jährige neun Punkte zur körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit vor.

Entscheidend für die Stressbewältigung seien demnach Selbstliebe, achtsames Denken, Schlaf, Bewegung, Ernährung, Atmung, Dankbarkeit, Gemeinschaft sowie Spiritualität. Dabei teilte die beliebte "Bergdoktor"-Darstellerin wertvolle Tipps und Weisheiten, die auf die besonderen Herausforderungen und die derzeitige Lage der Kita-Mitarbeitenden zugeschnitten waren - aber auch Allgemeingültigkeit beanspruchen dürften: "Sitzen ist das neue Rauchen. Wer in einem gesunden, schmerzfreien gut funktionierenden Körper wohnen möchte, muss eine Liebe zur Bewegung entwickeln", oder: "Mangelnder Schlaf führt zu chronischen Krankheiten, Vergesslichkeit und Aggressivität."

"Wir brauchen einander"

Wichtig sei es, "freundlich, wohlwollend und zugewandt mit sich selbst zu sein", so Immanuel. "Wer sich selbst in guten und in schlechten Zeiten liebt, kann das auch an andere weiter geben". Auch sei Dankbarkeit "ein Schlüssel zum Glück". Sie habe "eine sehr wohltuende Kraft auf unser organisches Herz und damit auch auf unsere Gesundheit und unsere Ausstrahlung". In ihrem Weltbild, so die Schauspielerin, "sind wir Teil von etwas Größerem". Wichtig sei daher auch Spiritualität: "Um sich mit dieser Kraft zu verbinden - egal wie man sie nennt - ist es gut, eine Form der Meditation zu lernen." Entscheidend sei zudem die Gemeinschaft: "Wir Menschen sind keine Insel, wir brauchen einander." Beim gegenseitigen Nehmen und Geben stelle man fest, "dass die Studien recht haben, wenn sie belegen, dass Helfen glücklich macht".

Bis die Arbeitsbedingungen der Kita-Mitarbeitenden gemeinschaftlich objektiv verbessert werden, bleibt zumindest die wachsende Anerkennung für ihre zuvor kaum wahrgenommenen Leistungen: "Ich finde es beeindruckend, dass trotz der extremen Überlastung und des immensen Personalmangels die ErzieherInnen sich nicht entmutigen lassen und mit unglaublichem Einsatz für die Kinder da sind", zitiert der Verlag Katarina Fessenko, Mitorganisatorin und Produktmanagerin bei PRO Kita. Sie "hoffe, dass die Belange dieses Berufsstands endlich mehr Gehör in Deutschland finden."