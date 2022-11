Drei der bekanntesten "Goodbye Deutschland"-Paare standen in der aktuellen Folge vor der Kamera - und alle hatten von einschneidenden Erlebnissen zu berichten. Den größten Schock bescherten dem VOX-Team die Wahlmallorqiner Steff und Peggy Jerofke: Liebes-Aus nach über 24 gemeinsamen Jahren!

Jetzt also doch! Eigentlich hatten sich die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Steff Jerkel (53) und Peggy Jerofke (46) auch nach den größten Krisen immer wieder zusammengerauft, doch diesmal verblüfften sie die Kameraleute von VOX auf Mallorca mit einem Statement: "Wir trennen uns", verkündete Steff. Nach fast einem Vierteljahrhundert!

Schmutzige Wäsche wuschen weder er noch seine Ex-Partnerin. Es habe keinen Zwischenfall wie etwa einen Seitensprung gegeben, der zur Trennung geführt habe, versicherte Steff. Er halte Peggy weiterhin für eine "klasse, klasse Frau" und "die beste Mutter der Welt" für Töchterchen Josephine (4), genannt JJ. Es sei "Wahnsinn, was sie dem Kind für Liebe schenkt. Aber irgendwie bleibt für mich da auch nicht mehr viel übrig."

Peggy wiederum kam schwer damit zurecht, dass Steff immer noch so unstet unterwegs war wie vor 20 Jahren. "Wir haben uns in verschiedene Richtungen entwickelt." Gegen Ende der Sendung blitzte jedoch noch mal kurz Hoffnung auf ...

"Goodbye Deutschland": Gender Reveal Party bei Chris Töpperwien und Frau Nicole

Zuvor aber gab's auch bei zwei weiteren Paaren Aufregendes zu berichten: In Los Angeles fieberten der "Dschungelcamp"-Sechstplatzierte von 2019, Chris Töpperwien (48), und seine Frau Nicole (31) der Eröffnung ihres Bäckerei-Cafes "Schatzi's" entgegen, die sich wegen Behördenproblemen verzögert hatte, zum anderen noch viel mehr der Geburt ihres ersten Babys.

Dass es ein Junge werden würde, erfuhr Papa Chris erst auf einer für die USA typischen "Gender Reveal Party" und freute sich darauf, später mit seinem "Sohn im Auto über die Highways zu düsen." Auch eine Tochter wäre natürlich toll gewesen, versicherte er, und plante schon mal weiter: "Das nächste wird ein Mädchen!"

Das Kinderwunsch-Thema stand bei den YouTube-Stars Lisha und Lou indes nicht zur Debatte. Die wollten in ihrer Wahlheimat Mallorca erst mal heiraten. Das war kompliziert genug, zumal sie sich für die Vorbereitungen nur zwei Monate Zeit genommen hatten - mit Ausnahme von Lishas Gewichtsabnahme: 20 Kilo hatte sie sich innerhalb eines halben Jahres heruntergehungert, dafür allerdings eine "sehr, sehr ungesunde Diät" gehalten, wie sie selbst zugab. Fast nur Wasser habe sie in der Zeit zu sich genommen, außerdem Appetitzügler geschluckt - im Netz war sie dafür bereits heftig kritisiert worden.

Lisha und Lou: Risiko-Diät fürs Traumkleid

Nun aber wollte sie in ihr Traumkleid passen - beziehungsweise dieses erst mal finden! "Ein Kleid wie Lou" wünsche sie sich und meinte damit: Wenn der Richtige vor einem stehe, wisse man es einfach, obwohl man ihn vorher so nicht hätte beschreiben können. Und wenn man das richtige Hochzeitskleid anprobierte, sei das Gefühl ähnlich.

Die Robe, die sie sich zuerst in den Kopf gesetzt hatte, war es genau aus dem Grund nicht. Eigentlich sei alles daran perfekt, allein: Sie fühlte sich nicht richtig an. Das tat dafür eine andere, die nur fünf Tage vor der Hochzeit fertig wurde: "Es ist wirklich das schönste Kleid, das ich in meinem Leben jemals gesehen habe!", jubelte Lisha. Und das war entscheidend, schließlich sei die Braut an dem Tag das Wichtigste.

"Aber wenn ich jetzt nicht da bin zum Beispiel ...", wagte Lou einen kurzen Einwand, wurde aber abgebügelt: "... heirate ich alleine, heirate ich mich selbst!" Zum Glück weiß Lou seine Lisha zu nehmen, wie sie ist, und so wurde es schließlich ein rundum gelungenes Fest, zu dem alle Gäste ganz in Weiß erschienen - darunter auch die "Goodbye Deutschland"-Kollegen Caro (43) und Andreas Robens (55) sowie Danni Büchner (44) mit Tochter Joelina Karabas (23).

Trauer bei Peggy und Steff

Unterdessen lag auf derselben Insel eine andere Liebe in Trümmern. Kurz aber schweißte ein Schicksalsschlag Peggy und Steff noch mal zusammen - und markierte gleichzeitig noch stärker ihre Trennung. Ihre fast 15 Jahre alte Hündin Kiki musste eingeschläfert werden. Als sei nun auch "der letzte Zusammenhalt" weggebrochen, empfinde er das, so Steff, wenn man von Töchterchen JJ mal absehe.

Peggy empfand ähnlich, doch genau dieses blinde Verstehen, brachte sie auch auf einen anderen Gedanken, nämlich: "Eigentlich sind wir doch perfekt zusammen." Ob hier das letzte Wort wirklich schon gesprochen ist ...?