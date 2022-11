Wie im guten Restaurant üblich, gießt Clemens die Suppe erst am Tisch über die Ravioli. Von links: Frank, Jürgen, Gastgeber Clemens, Sona und Mareile.

An Tag 5 von "Das perfekte Dinner" ist endlich Clemens (30) dran. Der Österreicher lebt seit sieben Jahren in Hamburg und will demnächst dort ein Lokal eröffnen. Entsprechend hoch sind die Erwartungen seiner Gäste ...