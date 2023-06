Normalerweise muss man ins Kino gehen, um Cate Blanchett in Aktion zu erleben. Nicht so die Besucher des Glastonbury Festivals: Beim Auftritt der Kultband Sparks betrat Blanchett als Überraschungsgast die Bühne - und tanzte sich die Seele aus dem Leib.

Es geschieht nicht alle Tage, dass man einen Hollywood-Star live erleben kann. Im Gegensatz zu Musikern und Theater-Schauspielerinnen findet die Arbeit von Filmstars an geschlossenen Film-Sets statt. Wer sein Idol persönlich erleben möchte, muss in der Regel erst zu einem besonderen Event der Filmbranche eingeladen werden.

Eine ganz besondere Überraschung für ihre Fans hatte da die Kultband Sparks in petto. Bei ihrem Auftritt beim berühmten Glastonbury Festival in England am vergangenen Wochenende begrüßte das aus den Brüdern Ron und Russell Mael bestehende Pop-Duo die Oscar-Preisträgerin Cate Blanchett ("Blue Jasmine", "Tár") auf der Bühne. Blanchett sagte kein Wort: Stattdessen tanzte sie sich, in einem knallgelben Anzug und mit roten Kopfhörern, zu dem Song "The Girl Is Crying in Her Latte" die Seele aus dem Leib - wie sie es bereits im Video zu der Single aus dem gleichnamigen aktuellen Album der Band getan hatte.

Sparks: "Wir waren Nebendarsteller in unserem eigenen Video."

Sparks sind bereits seit den späten Sechzigerjahren aktiv. In ihrer langen Karriere hatten die Brüder vereinzelte Hits in verschiedenen Ländern. In Deutschland erreichte die Single "When Do I Get to Sing 'My Way'?" 1995 die Top Ten der Charts, in anderen europäischen Ländern sind ihre bekanntesten Titel "This Town Ain't Big Enough for Both of Us" von 1974 oder "When I'm with You" aus dem Jahr 1980. Zuletzt erhielten Sparks einen unerwarteten Popularitätsschub durch zwei Filme: den Dokumentarfilm "The Sparks Brothers" von Regisseur Edgar Wright und das Musical "Annette" von Leos Carax, für das die beiden Brüder neben der Musik auch das Drehbuch beisteuerten. In den Hauptrollen waren Adam Driver und Marion Cotillard zu sehen.

Cate Blanchett trafen die Brüder bei den französischen César Awards im vergangenen Jahr, bei denen sie für "Annette" eine Auszeichnung für die beste Originalmusik erhielten, während Blanchett ein Ehren-César überreicht wurde. Wie Russell Mael im Interview mit "Variety" erzählt, tauchte Blanchett unangekündigt in der Garderobe der Mael-Brüder auf, um sich vorzustellen: Sie sei ein sehr großer Fan.

Ein Jahr später fand sich Blanchett in einem Video ihrer Lieblingsband wieder, während das Pop-Duo selbst in Ehrfurcht vor der Hollywood-Ikone erstarrte. "Wir würden gerne behaupten, dass wir Cate Blanchett Regieanweisungen gegeben haben", so Ron Mael im Interview. "Aber Cate Blanchett gibt man keine Regieanweisungen. Wir waren Nebendarsteller in unserem eigenen Video."