Dolly Parton und ihr Ehemann Carl Dean feiern in drei Jahren Diamantene Hochzeit. In einem Interview verrät die Country-Legende nun das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung.

Seit knapp 60 Jahren ist Carl Dean der Mann an Dolly Partons Seite. In drei Jahren steht für die 77-jährige Country-Legende und ihren vier Jahre älteren Partner die Diamantene Hochzeit an. Das Geheimnis ihrer Beziehung verriet Dolly Parton nun in einem Interview mit der BBC-Radiosendung "Radio 2 Breakfast Show".

"Wir sind offen und ehrlich miteinander und besitzen beide einen schrägen Sinn für Humor", erklärte Parton. Vor allem letzteres scheint für das Paar von großer Bedeutung zu sein: Ihr Ehemann sei "verrückt, sehr lustig und clever", schwärmte die US-Amerikanerin: "Und ich habe einen großartigen Sinn für Humor von beiden Seiten meiner Familie mitbekommen." Die gegenseitige "Liebe und der Respekt" füreinander sei zudem schon immer das Fundament ihrer Beziehung gewesen.

Ehrlichkeit ist wichtig für Dolly Parton

Auch schätzt die "Jolene"-Sängerin die ehrliche Meinung ihres Partners: Er sage ihr immer die Wahrheit, formuliere es aber nie "auf eine grausame Art und Weise", wie sie betonte. Als sie ihm kürzlich ihr neues Album vorspielte, sei sie "ein wenig nervös" gewesen. Doch Carl Dean habe gesagt: "Es ist wirklich gut." Dieses schlichte Urteil habe ihr "die Welt bedeutet" und es sei gleichbedeutend damit, wie wenn eine andere Person "auf und ab gesprungen" wäre.

Dolly Parton und Carl Dean lernten sich 1964 in einem Waschsalon in Nashville kennen. Zwei Jahre später schlossen sie den Bund der Ehe. Ihr Ehemann steht nur selten im Licht der Öffentlichkeit.