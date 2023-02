An Tag 5 stehen sämtliche Küchen-Götter Gastgeber Paul (32) zur Seite, denn die Vorbereitungen für sein "perfektes Dinner" vor den Toren von Magdeburg laufen wie am Schnürchen. Besonders lecker wird es, wenn Paul sich nicht an Rezepte hält ...

"Meine Frau hat gesagt, gewinn das Ding, und dann haben wir Geld für die Hochzeitskasse", deshalb muss Paul, der als Abteilungsleiter einer Buchhaltung arbeitet, beim "perfekten Dinner" abliefern. Heute kommen Grill und Beefbox zum Einsatz. Paul wirkt nicht nur durch die Kochjacke wie ein Profi, auch jeder Handgriff sitzt. "Wir fangen erstmal an mit Brot backen, dann müssen wir diverse Sachen schnibbeln, vorbereiten, die ein oder andere Sache in den Backofen und wenn's gut läuft, habe ich fast alles vorbereitet, dass ich abends nur noch schüsselmäßig zusammenschmeißen muss", geht er strukturiert ans Werk. Hinter seinem Motto "Der Nussknacker" verbergen sich: Vorspeise: Nuss auf Nuss zu Nuss

Hauptspeise: Drei Nüsse für Argentinien

Nachspeise: Kalte und warme Nüsse "Ich habe ähnlich hohe Erwartungen an ihn wie er an mich gehabt hat", freut sich Caro (30) auf hohe Kochkunst. "Herrlich, es wird nussig heute Abend", erfasst Sören (38) die Essenz des Menüs. Außerdem weiß er, dass Paul jeden Tag für seine fünfköpfige Familie kocht: "Ich gehe davon aus, dass der Paul krisenfest ist und einen recht entspannten Tag haben wird." Paul lobt seine Baguettes: "Die sehen weltklasse aus!" Pauls Vorbereitungen laufen tatsächlich besser als gedacht. Seine spontane Eigenkreation einer Kräuterbutter aus Zwiebeln, Knoblauch, Pinienkernen, Kräutern und Gewürzen schmeckt: "Wilde Mischung, aber ist tatsächlich gut!" Er holt seine astreinen Baguettes aus dem Ofen: "Die sehen weltklasse aus! Die werden perfekt sein!" Doch er freut sich lieber nicht zu früh: "Das läuft momentan zu gut. Ich habe Angst!" Um 17 Uhr hakt er die Checkliste ab: "Fertig mit den Vorbereitungen. Super!" Er serviert Walnuss-Baguette mit Birnen-Haselnuss-Speck-Roquefort-Mischung und Feldsalat mit Walnuss-Vinaigrette. "Sind das Bratkartoffeln auf Brot?", wundert sich Ina (36) im ersten Moment. "Es war mir ein Tucken zu nussig", fühlt sich Michelle (30) geschmacklich überfordert. "Die Vinaigrette hat mir nicht geschmeckt." Immerhin lobt Caro: "Das Nussbrot war weltklasse." Pauls Zufalls-Butter ist "echt überragend" Das argentinische Entrecôte gart Paul auf dem Grill, dazu gibt's Haselnuss-Risotto. Im Fleisch entdeckt Ina ein paar "Sehnen und Fettsträhnen", für Sören und Michelle war der Gargrad zu halb roh. "Das Risotto war ein bisschen trocken", bemängelt Michelle. Sehr gut kommt bei Ina dafür Pauls Kräuterbutter an: "Die Butter find ich geil!" Paul freut sich: "Die Butter ist eine komplette Eigenkreation ohne Rezept." Ina staunt: "Dass ihm durch Zufall diese Butter gelingt - Chapeau!" Caro nickt: "Die war echt überragend!" Kaltes Walnuss-Ahornsirup-Eis und warmer Apfel-Crumble mit Mandelsplittern bilden den letzten Gang der Woche. "Der Crumble ist überragend", gefällt Caro die warme Komponente. Ina stimmt zu: "Er hat so ein heimeliges Gefühl verursacht." Sören irritiert hingegen das Mundgefühl des Walnuss-Eises: "Man hatte das Gefühl, das wäre wie so ein Gries, den man auf der Zunge hat." Inas Fazit: "Es hat sich heute nach einer Mischung aus Dinner und Familienessen angefühlt." Trotzdem reichen Paul 33 Punkte nicht zum Sieg. Die 3.000 Euro schnappt sich Michelle mit 35 Punkten. "Mit dem Gewinn gehen wir erst mal essen und lassen uns bedienen", lädt sie ihre neuen Magdeburger Freunde ein.