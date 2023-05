Tränen statt Tiësto: Die Klum will ihre "Meedschen" zum Gig des Star-DJs in einen Nachtclub mitnehmen - doch nicht alle sind alt genug! Da wird mehr geheult als beim allwöchentlichen Rauswurf ...

Dass Heidi Klum es gern mal krachen lässt, war unlängst in einem peinlichen Instagram-Video zu sehen. Da nervte die offenbar angeheiterte Model-Mama ihren Götter-Gatten und Bayern-Fan Tom Kaulitz auf der Münchner VIP-Tribüne und teilte auch noch gegen den Bayern-Vorstand aus. Nun wollte die Klum, die in wenigen Tagen ihren 50. Geburtstag feiert, in der aktuellen Folge von "Germany's next Topmodel" mit ihren Schützlingen in Las Vegas feiern.

Die Freude war übergroß, als die Girls erfuhren, dass es zu DJ Tiësto gehen sollte. Doch: oh, Schreck! In den USA darf man sich ja erst mit 21 ins Nachtleben stürzen. Selma, Katherine und Coco mussten im Hotel bleiben, während die anderen mit Heidi abtanzten - direkt hinter dem DJ-Pult. "Mein Herz ist gebrochen!", stöhnte Katherine, während Selma ihren Tränen freien Lauf ließ. Coco, deren 21. Geburtstag nur wenige Wochen entfernt liegt, wurde ziemlich deutlich: "Hätte meine Mutter nicht einen Monat früher vögeln können?!"

"Schade, sie müssen 21 sein!", stellte auch Heidi in ihrer unnachahmlichen Art fest - irgendwo zwischen Mitleid und Schadenfreude. "Ich hab's gerade noch eben geschafft!", strahlte sie und warf ihre blonden Haare nach hinten. Wenig später gab's sogar noch eine Umarmung vom Star-DJ.

"Oh Gott, Mama , Hilfe!"

Doch wer feiern kann, kann auch arbeiten! Wenige Stunden nach der durchtanzten Nacht stand mitten auf dem Strip in Las Vegas ein Unterwasser-Shooting an. Dazu hatte man ein pinkes XXL-Aquarium aufgebaut. Da klappte so mancher Arielle in spe die Kinnlade runter. "Ich hab beim Seepferdchen-Abzeichen geschummelt, weil ich nicht tauchen wollte!", gestand Katherine den Kameras. Das rächte sich jetzt. "Oh Gott, Mama, Hilfe!", entfuhr es ihr beim Einstieg in den Wassertank. "Ich hab es auch nur bis zum Seepferdchen geschafft!", wollte Heidi sie aufmuntern. Wenn die wüsste ...

Noch schlimmer traf es die sonst so souveräne Überfliegerin Selma. Die hatte sich noch nicht ganz von ihrem Tiësto-Trauma erholt, und jetzt das: "Ich war schon mal kurz vorm Ertrinken!", verriet sie. "Da hat es mir auch nicht geholfen, dass der Tank rosa war!" Doch Heidi kannte keine Gnade: "Das Gesicht! Das Gesicht! Das Gesicht!", rief sie, während Selma versuchte, unter Wasser zu überleben. "Selma ist an ihre Grenzen gekommen heute!", fasste die Chefin zusammen. Das musste sich auch die 18-Jährige eingestehen: "Wenn da ein Foto dabei ist, würde es mich wundern!", schluchzte sie.

Noch irgendwelche letzten Worte?

Es blieb wenig Zeit zum Aufatmen. Weiter ging die Action-Woche mit einem Walk auf einem Truck - einem fahrenden Truck, versteht sich. Gastjurorin und GNTM-Gewinnerin 2014 Stefanie Giesinger machte das immerhin vor. "Könnte man umfallen?", wollte Heidi danach wissen. "Ja, aber nicht weit. Man ist ja befestigt!" Na, dann! Das wollte Anna-Maria aber genauer wissen. "Sitzt mein Gürtel richtig?", fragte sie den Stunt-Koordinator panisch. Der hatte die Ruhe weg. Nach dem Walk weinte die Blondine: "Ich hatte so Angst!" Olivia zeigte da mehr Freude am Nervenkitzel: "Meine letzten Worte: Ich werde es rocken!"

Schließlich wollten die beiden Jurorinnen die Top 9 nochmal auf dem Boden laufen sehen, um besser bewerten zu können. Dabei fiel vor allem eine negativ auf: "Katherine läuft, als würden ihr die Füße wehtun!", stellte Heidi fest. "Ich glaub, so bin ich nach Tiësto nach Hause gelaufen!" Und auch für Steffi war Katherine "heute mit Abstand die Schwächste". Heidi seufzte: "Jaaa!" Und dann fiel der Satz: "Es fällt mir schwer, denn du bist mir ans Herz gewachsen, aber ich muss dir heute sagen, was keine von euch hören mag: Katherine, ich habe heute leider kein Foto für dich!"