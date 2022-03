Bunte Haare, Dauerwellen und Perücken: In der gefürchteten Umstyling-Folge machen sich Heidi Klum und ihr Styling-Team dieses Mal besonders krass an den Haaren der Kandidatinnen zu schaffen. Vanessa mag sich nach ihrer Radikalkur gar nicht mehr im Spiegel anschauen.

Umstyling-Alarm! In der aktuellen Folge von "Germany's Germany'st Topmodel" lässt Heidi Klum ihr Styling-Team in Los Angeles auffahren und nötigt zur großen Frisuren-Vorher-Nachher-Sause. "Es wird radikal, es wird unkonventionell und es wird bunt", frohlockt Heidi, "dieses Jahr stylen wir zwar weniger Mädchen um als sonst, dafür werden die Veränderungen aber umso extremer", tönt die 48-Jährige.

Nur acht der 21 Kandidatinnen werden vom Flughafen direkt in eine Halle gekarrt, in der schon Heidis persönliche Stylistin Wendy Isles und ihr Team warten. Die Stimmung bei den angehenden Models: zwischen Euphorie und Panik. Sophie (24): "Ich will schon blond bleiben, blond ist meine Personality." Ihr größter Albtraum: ein kurzer Herrenhaarschnitt. Konkurrentin Noëlla hofft hingegen, dass sie ihre kurzen Haare behalten darf und niemand mit Extensions wedelt.

Umgestylte Vanessa schluchzt: "Das ist echt widerlich!"

Als Erstes ist Vanessa (20) aus Metzingen an der Reihe. Heidi kündigt der langhaarigen Brünetten an, dass ihr die "krasseste Veränderung" bevorsteht. Während die anderen Kandidatinnen zuschauen, fällt Strähne um Strähne, bis Vanessas neuer Style erkennbar wird: ein kurzer French Bob mit Pony. Doch damit nicht genug: Mehrere Schichten Farbe kommen aufs gekürzte Haar. Vanessa versinkt immer weiter in ihren Stuhl, während Heidi jubelt: "Es wird so krass!"

Als Vanessa im Spiegel schließlich das Ergebnis sieht, schluckt sie: Ihre Haare leuchten in einem grellen Türkis. Vor Heidi reißt sich die 20-Jährige noch zusammen, aber hinter der Bühne lässt sie ihrem Frust freien Lauf: "Sobald ich zu Hause bin, werde ich sofort einen Friseur aufsuchen", schluchzt sie, "das ist echt widerlich!"

Wie wohl ihr Freund auf die radikale Verwandlung reagieren wird? Beim Video-Call präsentiert sich Vanessa schüchtern mit zugezogener Kapuze weinend. Aber ihr Freund reagiert absolut souverän: "Krass, Grün! Aber das steht dir übelst! Du siehst wunderschön aus, du hast so viel Talent du wirst es so was von rocken", unterstützt er Vanessa. Die ist ehrlich happy über den Beistand.

Lieselotte hofft auf Chancen bei "Patt Britt"

Noëlla bekommt den gewünschten kurzen Buzzcut und ebenfalls eine frische Farbe: lila. Die 24-Jährige ist total geflasht: "Oh mein Gott! Ich sehe so gut aus. Ich fühle mich voll schön!", strahlt sie. Das sei früher ganz anders gewesen. "In der Schule haben sie mir gesagt, dass meine Haare aussehen, als hätte ich meinen Finger in die Steckdose gesteckt", berichtet sie Heidi unter Tränen. "Ich habe mich geschämt dafür, wie ich bin."

Heidi Klum zeigt sich berührt von Noëllas Geschichte und erzählt ihr, dass es ihren Kindern manchmal ähnlich ergehe. "Die kommen auch manchmal von der Schule und sagen mir, was sie sich anhören mussten." So etwas mache sie richtig wütend, so das Topmodel. Von Noëlla ist sie beeindruckt: "Sie hat in ihrem jungen Alter schon viel geschafft und wird noch viel, viel mehr schaffen", prophezeit sie.

Lieselotte hofft, dass sie mit ihrer neuen blonden Strähnen eventuell doch noch mal einen feschen Mann kennenlernt. Die 66-Jährige: "Also mit dieser Frisur habe ich vielleicht Chancen bei Patt Britt, ha ha!" Jasmin hat hingegen wenig Freude an ihrem Umstyling: Heidi hat sich für sie eine Langhaarperücke ausgesucht, mit der sie an Topmodel Naomi Campbell erinnert. "Ich hatte meine Haare noch nie so extrem lang. Es bedrückt mich halt schon so ein wenig." Kurz nachdem Heidi sich verabschiedet hat, nimmt das Nachwuchsmodel ihr Schicksal in die eigene Hand - mit weitreichenden Folgen.

Endlich wieder eine Model-Villa

Während die eine Gruppe beim Umstyling weilt, ziehen die anderen in eine luxuriöse Model-Villa in den Hollywood Hills ein. Viola hält den Ball beim Anblick des weltberühmten Hollywood-Signs bewusst flach: "Das sind auch einfach nur Buchstaben, die auf einem Berg stehen." Anita ist hingegen völlig aus dem Häuschen angesichts des Protzbaus mit Riesen-Terrasse und Infinity-Pool: "In dieser Villa könnte unser ganzes Dorf drin wohnen!"

Bei der Bettenvergabe kommt es erstmals zu kleinen Nicklichkeiten zwischen den Senior Models Barbara und Lieselotte. Zwar nächtigen die drei ältesten Kandidatinnen gern zusammen, allerdings möchte Lieselotte gern ausschlafen: "Du bist ja so eine Frühaufsteherin, das ist ja ein bisschen schwierig", sagt sie zu Barbara. Die 68-Jährige kann mit der Kritik wenig anfangen: "Wenn man damit ein Problem hat, dann sollte man bei so was nicht mitmachen. Das ist mir wirklich zu blöd, darüber zu diskutieren."

"Extremst respektlos": Jasmin kürzt ihre Perücke und fliegt raus

Beim Elimination Walk müssen die Bewerberinnen aus einer überdimensionalen Puderdose steigen und dann drei ausdrucksstarke Posen präsentieren, zudem werden die Fotos direkt auf dem Catwalk geschossen. Barbara zeigt sich bereits beim Ausstieg aus der Puderdose wackelig und wirft sich dann in Posen, die an ihr Hobby Yoga erinnern. Heidi und Gastjurorin Sarina Nowak (Ex-Teilnehmerin aus Staffel 4 und nun international als Curvy-Model erfolgreich) sind irritiert: "Barbara, ich finde dich so toll, aber das war kurios! Der Walk war sehr schlackrig. Der Kopf wusste nicht, was die Füße machen", wundert sich Heidi. Sarina: "Sie hat auch nur auf dich geguckt, Heidi!" Die Konsequenz: die älteste Kandidatin bekommt kein Foto von Heidi und muss nach Hause fliegen.

Noch härter geht Heidi jedoch mit Kandidatin Jasmin ins Gericht: "Wo sind denn deine schönen langen Haare hin?", fragt sie die 23-Jährige. Jasmin druckst herum, was Heidi jedoch nicht durchgehen lässt: "Ich habe gehört, dass du darum gebeten hast, dass die Perücke kürzer gemacht wird. Die sind ja jetzt 30 Zentimeter kürzer, das geht gar nicht!" Schließlich habe sie sich bei dem Look etwas gedacht. "Deine Perücke hat 7.000 Euro gekostet, das ist Echthaar." Sarina: "Ich finde das ein bisschen respektlos." Heidi: "Ich finde das extremst respektlos, ich war geschockt!"

Jasmin ahnt, was kommt: Auch für sie geht es bei #GNTM nicht weiter. "Du hast heute den Vogel abgeschossen. Das war von vorne bis hinten keine gute Performance", kritisiert die Modelmama die Düsseldorferin. Jasmin war auf dem Catwalk gestolpert und hatte sich danach auch gedanklich nicht mehr fangen können. Jasmin hatte zumindest für ihre Kolleginnen noch ein paar nette Worte übrig: "Ich liebe euch alle!"

Heidi zu Sarina: "Dass sie raus ist, hat jetzt nichts mit ihren Haaren zu tun - obwohl ich das, auf Deutsch gesagt, ganz schön scheiße finde." Apropos Haare: Am Ende der Folge wurde eine zweite Runde beim Umstyling angekündigt. Das Drama geht also in die nächste Runde.