Mit dem Original "Godzilla"-Film von 1954 wurde ein Mythos begründet: Damals sowie in vielen weiteren Filmen rund um die Monster-Echse dabei: der nun verstorbene japanische Schauspieler Akira Takarada.

Dank unzähliger "Godzilla"-Verfilmungen erfreuen sich Monster-Fans seit Jahrzehnten an der Zerstörungswut der Riesenechse. Insbesondere in seinem Herkunftsland Japan ist "Godzilla" Kult, im Jahr 1954 erschien dort der Originalfilm. Dessen Star, der japanische Schauspieler Akira Takarada, ist nun im Alter von 87 Jahren verstorben.

Die Toho Studios, die den Film produzierten, gaben Takaradas Tod bekannt, nannten allerdings weder die Todesursache noch das genaue Todesdatum. Das Studio erklärte auf dem offiziellen Twitter-Account des Films: "Wir sind traurig, vom Tod von Akira Takarada zu hören. Möge sein Andenken weiterhin das Leben vieler Godzilla-Fans inspirieren."

Synchronstimme in Disneys "Aladdin"

Akira Takarada übernahm im ersten "Godzilla" die Rolle des Seemanns Hideto Ogata. Seine Rolle stellte nach einem SOS-Ruf das Bindeglied zur japanischen Küstenwache dar, nachdem die Riesenechse das erste Schiff versenkte. Auch in der amerikanischen Neuverfilmung "Godzilla, King of Monsters" (1956) war Takarada zu sehen. Auch danach spielte er in der Godzilla-Reihe mit und war Teil des Ensembles von "Mothra vs. Godzilla" (1964). Ein Comeback feierte er 1992 im aktualisierten "Godzilla vs Mothra". Sein letzter Auftritt stammt aus dem Jahr 2004, als er in "Godzilla: Final Wars" mitspielte.

Akira Takarada war auch in anderen Monsterfilmen zu sehen. Desweiteren wirkte er an Bühnenproduktionen mit und arbeitete als Synchronsprecher. Unter anderem lieh er der Titelfigur in "Doctor Doolittle" (1967) seine Stimme. Auch in Disneys "Aladdin" übernahm er eine Sprechrolle: die des Bösewichts Jafar.