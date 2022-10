Wie empfinden die Grünen den Kanzlerkompromiss zur Atomkraftfrage? "Affront oder Blamage?", wollte Frank Plasberg am Montagabend von Katrin Göring-Eckardt wissen. Robert Habecks Wirtschaftsberater kritisierte die Medien, einem Gastronomen platzte rückblickend der Kragen.

"Preisbremse? Bei uns heißt es weiter 'Wait in Germany'", brachte Frank Plasberg am Montagabend den zeitraubenden Streit der Ampelkoalition auf eine Pointe. Dabei hatte das Schreiben von Bundeskanzler Olaf Scholz, seine Richtlinienkompetenz im Sinne der AKW-Streitfrage durchzusetzen, dem ARD-Talk "Hart aber fair" eine perfekte Steilvorlage geboten. "Was ist jetzt das richtige Wort - Affront oder Blamage?", konfrontierte er die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt mit dem Basta-Kompromiss.

"Weder noch", erwiderte die Bundestagsvizepräsidentin. Dass Scholz durch seinen "Machtbrief" klargestellt habe, nicht nur zwei, sondern alle drei verbliebenen Atomkraftwerke sollen "bis längstens zum 15. April 2023" betrieben werden, beinhalte auch eine positive Nachricht: "Es wird Schluss sein mit der Atomkraft am 15. April. Das ist jetzt eindeutig." Entscheidend für Göring-Eckardt: dass keine neuen Brennstäbe beschafft werden, wie es die Pläne vom Koalitionspartner FDP mit sich gebracht hätten. Plasbergs skeptischer Einwurf, dass bis zum 15. April noch viel in der Debatte um einen möglichen Wiedereinstieg in die Atomenergie geschehen könne, wehrte sie kurz und bündig ab: "Nein!"

Thorsten Frei (CDU) wettert gegen "faulen Kompromiss"

In den Augen von Eva Quadbeck, stellvertretende Chefredakteurin vom "Redaktionsnetzwerk Deutschland", war in der koalitionären Streitsache "viel Theaterdonner dabei". Dass Scholz "hinter der Kulisse hervorspringt, den Dolch aus seinem Gewand zieht und 'Richtlinienkompetenz' ruft", sei ein politisches Instrument, das man nicht oft anwenden könne. Bundeskanzlerin Angela Merkel habe in 16 Jahren nur einmal mit dieser Richtlinienkompetenz gedroht. "Scholz wird sich beim nächsten Mal etwas anderes einfallen lassen müssen", meint die Hauptstadtjournalistin.

"Die Tatsache, dass er sein schärfstes Schwert zieht und dann doch nur ein fauler Kompromiss dabei rauskommt, ist bezeichnend", empörte sich hingegen Thorsten Frei (CDU), erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion im Bundestag. Da der Beschluss nach seiner Rechnung zwölf Prozent höhere Kosten sowie 14 Millionen Tonnen zusätzlichen CO2-Ausstoß bedeuten würde, trete man die europäische Solidarität mit den Füßen. "Die Gefahren, dass wir im nächsten oder übernächsten Winter einen Blackout erleben, sind deutlich gewachsen. Ich finde das unverantwortlich", wetterte der Christdemokrat.

Habeck-Berater: "Das Thema wurde größer gemacht, als es hätte sein müssen"

Hängt an der AKW-Frage wirklich so viel? Jens Südekum, Professor für internationale Ökonomie an der Universität Düsseldorf, relativierte das bei "Hart aber fair": "Das Thema wurde in den Medien größer gemacht, als es hätte sein müssen", behauptete der Berater von Wirtschaftsminister Robert Habeck. Worauf es jetzt ankomme: sich primär um Fragen rund um Aufbau der Flüssiggasterminals, die Regasifizierungskapazitäten in der Nordsee und die Gasversorgung kümmern. Nur so habe man eine Chance, gut über die nächsten Winter zu kommen.

Das wäre dann gewiss auch im Sinne von Antonio Link. Der Gastronom ist durch die drastisch gestiegenen Energiekosten bereits in arge unternehmerische Bedrängnis geraten. Den Scholz-Brief kommentierte der Studiogast: "Der Eiertanz ist zu Ende." Sein "Lieblingswort" in der Debatte der vergangenen Wochen sei "rote Linie" gewesen. "Meine rote Linie ist dann, wenn ich Gasheizungen ausschalte für meinen einjährigen und meinen dreijährigen Sohn. Das machen wir gerade, deswegen bin ich auch leicht verschnupft." Wenn Wirtschaftsminister Habeck sage: "Wir tragen dieses Land", lache er sich kaputt. "Seit der Kindergarten losging, schwindet bei mir das Vertrauen in diese Regierung. Sie handelt nicht, sie streitet nur. Nicht aushaltbar!"