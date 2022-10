Lucyna (64) hat an Tag 2 der Berlin-Woche von "Das perfekte Dinner" einen Lauf, anders kann man nicht beschreiben, warum ihr eine Speise nach der anderen perfekt gelingt. Die Gäste schweben im siebten Kulinarik-Himmel, auf viel Lob folgen viele Punkte ...

"Hier findet 'Das perfekte Dinner' statt", geleitet Lucyna das Kamerateam ins Wohnzimmer ihrer Berliner Altbauwohnung. Die Zuversicht der herzlichen Polin schwindet auch den Rest des Tages nicht. "Ich hoffe es wird alles gut gehen, so wie ich mir gedacht habe." Für ihr Drei-Gänge-Menü hat sich die Ergotherapeutin überlegt: "Ich versuche ein bisschen Italienisch mit einem polnischen Touch zu kochen." Es gibt:

Vorspeise: Ein Rind entdeckt das Meer

Hauptspeise: Agnello arrosto a´ la Lucyna

Nachspeise: Rendezvous im Wald

"Zwei Sorten von Carpaccio" beweist Kin (62) hellseherische Fähigkeiten bei der ominösen Vorspeise. Die Hauptspeise entschlüsselt er sofort: "Ahhh, Lamm! Schön! Ich esse Lamm sehr gerne." Auch das Dessert macht Lust: "Ohhh, klingt romantisch!" Shiva (50) seufzt: "Ich liebe Rendezvous!"

Die Vorspeise überzeugt Kin: "Besser gibt's nicht"

"Lucyna war absolut herzlich", freut sich Vicky (33) über die Begrüßung. "Ich habe mich sofort wie zu Hause gefühlt. Also ob ich sie schon 30 Jahre kennen würde." Lucyna geizt beim G&T nicht mit dem Gin: "Es muss viel sein, sonst schmeckt das nicht." Für Vicky genau richtig: "War auch Bums drin, so wie wir's wollen." Claas (35) liebt die Stimmung in der Runde: "Gestern war schon sehr gelöst, und es war von Anfang an super. Aber gefühlt war heute noch mal eine Steigerung da."

Das Carpaccio aus Rinderfilet und Vitello Tonnato gelingt Lucyna perfekt: "Oh, wunderbar rosa. Selten schafft man es, dieses Rosa zu schaffen." Währenddessen mampfen die Gäste das selbstgebackene Brot. "Das ist so lecker", mümmelt Shiva. Kin: "Ich bin so dankbar, wenn jemand für mich Brot backt." Dann steht die Vorspeise auf dem Tisch. "Mmm, la bomba", entfährt es Kin beim ersten Bissen des hauchdünn geschnittenen Fleisches. Er schwebt im siebten Vorspeisen-Himmel: "Besser gibt's nicht." Claas ist ebenfalls glücklich: "Im Restaurant habe ich es noch nicht besser gegessen."

Lucyna gelingt einfach alles: "Ich bin selbst überrascht"

"Ohhh, ich bin sprachlos! Ich bin selbst überrascht", jubelt Lucyna, als sie den Lammbraten aus dem Ofen holt. "So gut ist er mir lange nicht gelungen." Alle Sterne stehen auf Sieg. "Oh, Wow!", bestätigt die erste Reaktion der Gäste auf Lamm mit Bohnen und Kartoffelstampf ihre Begeisterung. Kin: "Grandios!" Vicky: "Göttlich!" Shiva: "Mega!" Claas: "Butterzart!" Wat willste mehr? Kin fasst zusammen: "Lucyna, du bist ein Genie!" Die Gastgeberin ist überglücklich über das viele Lob: "Ich kriege Gänsehaut!"

Das Dessert: Mooskuchen mit Spinat-Biskuit und Sahne-Mascarpone-Creme, dazu eine Kugel Heidelbeereis. "Wahnsinn, diese Farben", haut Kin schon die Optik um. Allgemeine Meinung bei Tisch: "Mmm!!!" Shiva schwärmt vom Eis: "Diesen Geschmack habe ich noch nie erlebt."

"Perfekt von perfekt", lautet Kins Fazit des Abends. "Auf jeden Fall habe ich 8 Punkte verdient", stapelt die Gastgeberin noch tief. Die Gäste hauen hingegen raus, was geht - zumindest fast. Mit 39 Punkten übernimmt Lucyna klar die Spitzenposition.