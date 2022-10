Wieder eine echte "The Masked Singer"-Sensation. Im Halbfinale der ProSieben-Show wurde das rüpelhafte, antisüße Hamsterteddyhummel-Wesens Goldi enttarnt: Im Kostüm des widerborstigen Plüschputzis steckte eine große deutsche Schauspiellegende.

"Das ist eine Ehre für diese Sendung", hauchte Ruth Moschner am Ende des "Masked Singer"-Halbfinales, als Goldi seine Maske abnahm, und auch ihr Rategast Johannes Oerding war "geflasht, dass hier echt einer der größten Charakterdarsteller Deutschlands mitmacht". Rea Garvey, diesmal auch als Rategast am Start, schlug in dieselbe Kerbe: "Wenn sogar du uns deine Zeit schenkst, wer kann dann hier noch alles kommen?" Die Auflösung: Unter der Goldi-Maske verbarg sich Armin Rohde!

In der Tat: Vor den Überredungskünstlern in der ProSieben-Akquise-Abteilung muss man den Hut ziehen, auch diesmal wurden wieder viele große Stars an Land gezogen. Und irgendwie hat man den begründeten Verdacht, dass da im Finale nächste Woche noch ein paar Sensationen folgen. Aber, keine Frage, Armin Rohde als Goldi war echt eine Schau.

Armin Rohde: "Eine der anspruchsvollsten Aufgaben meiner Karriere"

"Das war wirklich eine der anspruchsvollsten Aufgaben meiner Karriere", japste der frisch Demaskierte. "Beim 'Hotzenplotz' hatte ich auch vier Stunden Maske, aber in so einem Kostüm steckte ich noch nie." Obwohl er als Goldi die Rolle des dauergriesgrämigen Anti-Süßen spielte ("Ich bin nicht niedlich!", "Freiheit für Goldi!"), habe er bei der Show gerne mitgemacht: "Ich hatte da schon länger Bock drauf, deshalb habe ich auch extra einen Filmdreh verschoben."

Für die Fans der Sendung draußen im weiten Internet war Rodhe schon lange der Goldi-Hauptverdächtige. Da taten sich die Rater in der Sendung schwerer. Da wurden auch Ingo Appelt, Jürgen von der Lippe (Moschner), Detlef Steves (Oerding) und Ikke Hüftgold (Garvey) genannt. Immerhin schwenkte Oerding in letzter Sekunde um und legte sich auf Rohde fest - ein Volltreffer, wie sich am Ende der Sendung herausstellte.

Doch kein Garvey im Werwolfspelz

Eine beinahe noch größere Überraschung hatte es zuvor gegeben, als Rea Garvey am Ratepult platz nahm. Vor allem für diejenigen, die sicher waren, dass Garvey im Werwolf-Kostüm steckt - so wie etwa Ruth Moschner. Oder gab es doch noch eine Chance für das schier Unmögliche? Vor dem Werwolf-Auftritt jedenfalls verschwand der mit einem pinkfarbenen Jogginganzug im Camouflage-Muster wie ein Halsbonbon gewandete Ire plötzlich.

Nach dem Auftritt des Wolfs, der mit "Personal Jesus" in der Version von Marilyn Manson zu alter Bosheit zurückfand, tauchte dann aber plötzlich ein zweiter Wolf auf der Bühne auf - mit rosafarbener Jogginghose. Große Verwirrung, aber das heißt dann wohl: Am Ende ist es doch kein Garvey im Wolfspelz.

Aber das musste eigentlich schon vorher klar sein, denn der Wolf spricht viel zu sauberes Deutsch. Einen englischen Akzent kann man wohl faken, das beweisen Zahnfee und auch der Maulwurf, aber akzentfreies Hochdeutsch ist für einen englischen Muttersprachler wie Garvey eher nicht so leicht zu imitieren.

Mauli Maulwurf zieht als Favorit ins Finale

Im Finale treten neben dem Werwolf noch die Zahnfee, Rosty und der Maulwurf an. Letzterer bekam (neben Goldi) den größten Applaus und die meisten "Zugabe"-Rufe und wird im Netz schon als künftiger Sieger gesehen. Er ist ein Top-Sänger (was er diesmal mit der grandiosen Balladenleistung bei "Breathe Easy" von Blue bewies), vielleicht aber auch mehr: "Das könnte Daniel Donskoy sein", wurde Oerding konkret. Donskoy ist nämlich bislang vor allem als Schauspieler ("Tatort", "The Crown") bekannt.

Die Zahnfee, als einzige Frau noch im Rennen, brachte mit "Stay" (Rihanna) ihre beste Gesangsleistung der Staffel, was ihr im Triell der Wackler den Finaleinzug bescherte. Unter dieser Maske könnte, wie Rea Garvey (und eine Hundertschaft von Instagram-Users) vermutet, Leslie Clio stecken. Patricia Kelly, derzeit Favoritin der JoynMe-App-User, scheidet wegen Live-Aktivitäten der Kelly Family wohl aus, bei der App macht derzeit Chantal Janzen Boden gut. Moschner vermutete halbherzig, es könnte sich auch Bahar von Monrose im Zahnfee-Kostüm verbergen.

Spielt Roger Federer als Rosty mit?

Vierter im Finalistenbunde ist Rosty. Der Blechgeselle ist seit seiner Taufe richtig aufgetaut und munter geworden. Und vorlaut. Jedenfalls quasselt er wie ein Wasserfall, dabei ist er noch extrem schlagfertig. Und er ist definitiv kein ausgebildeter Sänger. Deshalb könnten sich da wirklich Michael "Bully" Herbig oder sein Comedy-Spezi Rick Kavanian verbergen, wie manche glauben. Eher weniger dagegen Roger Federer, wie Johannes Oerding allen Ernstes "wegen der schlanken Figur und der sportlichen Moves" vermutete. Und auch Oerdings zweiter Verdacht wird sich eher nicht erfüllen. "Ich sag Markus Lanz, einfach, weil ich will, dass der da drin steckt."

Ja, es wäre eine Sensation - so oder so, wir werden es bald erfahren. Nächsten Samstag in diesem Theater.