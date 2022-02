Das deutsche Entwicklerstudio Daedalic Entertainment genießt vor allem für seine Adventures einen internationalen Ruf. Nun wird das Unternehmen vom französischen Publisher Nacon übernommen. Was bedeutet das für "Gollum" und andere Titel der Spieleschmiede?

Das Label "Made in Germany" hat in vielen Produktbereichen eine gewisse Strahlkraft. Im Videospiel-Bereich hinkt Deutschland der internationalen Konkurrenz jedoch hinterher. Rühmliche Ausnahmen sind Crytek und Daedalic Entertainment. Letztgenanntes Entwicklerstudio genießt vor allem für seine Adventures einen hervorragenden Ruf im In- wie Ausland. Das fiel auch dem französischen Publisher Nacon, früher bekannt als Bigben Interactive, auf.

Dieser lässt sich die Übernahme der deutschen Spieleschmiede einiges kosten. Für 53 Millionen Euro wechseln Studio nebst Lizenzen, 100 Prozent des Aktienkapitals und sämtlichen Stimmrechten den Besitzer. Abgewickelt werden soll die Übernahme noch in diesem Jahr.

Wird sich die Übernahme auf "Gollum" auswirken?

Seinen guten Ruf erarbeitete sich das deutsche Team mit eigenständigen originellen Adventures wie "Deponia" oder der Bestseller-Adaption "Die Säulen der Erde". Als Publisher trat das Unternehmen unter anderem für "Shadow Tactics" und "Iron Danger" hervor.

Aktuell macht das Hamburger Unternehmen weltweit auf sich aufmerksam mit der Arbeit an einem eigenwilligen "Herr der Ringe"-Action-Adventure. Eigenwillig deshalb, weil es den Anti-Helden "Gollum" zur Hauptfigur macht.

Das Stealth-Abenteuer, das Spieler immer wieder vor moralische Entscheidungen stellen wird, soll im Herbst 2022 erscheinen. Ob die Übernahme von Nacon Einfluss auf die Entwicklung oder den Inhalt des Spiels haben wird, bleibt abzuwarten.

In einer offiziellen Erklärung heißt es bei Nacon, man sei beim Veröffentlichen "eines der am meisten erwarteten Spiele des Jahres 2022, nämlich 'Gollum', ohnehin bereits Partner, nun entschieden die beiden Unternehmen, ihre Zusammenarbeit zu vertiefen".

Daedalic würde durch diese Kooperation befähigt, "sein preisgekröntes Entwicklerteam weiter wachsen zu lassen und seine Rolle als führender Indie-Publisher zu stärken". Trotz der Übernahme soll das Zepter nicht aus der Hand gegeben werden. Nacon betont, dass Daedalics CEO Carsten Fichtelmann und COO Stephan Harms weiterhin die Geschäfte des deutschen Unternehmens führen sollen und dabei ein hohes Maß an Autonomie beibehalten werden.