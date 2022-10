Ein Hundecafé eröffnen und nebenbei mit eigenen Ballermann-Schlagern auftreten - "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Björn René Hansmann wollte es in der VOX-Doku wissen. Nachdem er 150 Kilo abgespeckt hatte, träumte er mit Freundin Michaela von einem Leben am Goldstrand, der Partymeile Bulgariens ...

"Schalala" war gestern. "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Björn René Hansmann (43) will die Schlagerszene neu aufmischen, wie er in der aktuellen Folge der VOX-Dokusoap verriet: "Es gibt momentan noch keinen Party-Ballermann-Song mit Schölölö!" Aber jetzt: In seinem ersten eigenen Song "Bulle am Strand" wird ordentlich geschölölöt, bald sollte er damit seinen ersten Auftritt haben: in der Partybar Ballermann 6 am bulgarischen Goldstrand.

Deren Betreiber Thomas Kadrev (49) gab dem schwäbischen Auswanderer jedoch nicht nur hiermit eine Chance, er wollte Björn René und dessen Freundin Michaela Hoffmann (35) auch bei deren weiteren Plänen als Geschäftspartner unterstützen: Das Paar hatte vor, ein Hundecafé aufzumachen, in dem neben Herrchen und Frauchen auch Vierbeiner mit Leckereien verwöhnt werden - abseits der Urlaubssaison wollten sie hier Tierfutter verkaufen, damit die ansässigen Haustierbesitzerinnen und -besitzer dafür nicht immer extra in die nahegelegene Großstadt Varna fahren mussten. "Das Café wird ein Selbstläufer", war sich Björn René sicher.

"Goodbye Deutschland": Auswanderer hat sich in größter Not "halbiert"

Die Torten fürs Café sollte eine örtliche Konditorei anliefern, das Probe-Naschen wurde für ihn allerdings zur Herausforderung. Denn eigentlich hatte er vor sechs Jahren sein Leben komplett auf den Kopf gestellt, nachdem er - damals über 300 Kilo schwer - zusammengebrochen war und der Arzt ihm gesagt hatte: "Bei dir ist es nicht fünf vor zwölf, sondern bei dir ist's halb sechs!"

Ernährungsumstellung, Sport - mittlerweile hatte der gelernte Kfz-Mechaniker und ehemalige Eventagenturbesitzer sein Gewicht halbiert! Und Süßes schmeckte ihm eigentlich "überhaupt nimmer". Aber er wollte schließlich wissen, was er seinen zukünftigen Kundinnen und Kunden servierte ... Fazit: lecker!

Vor der Eröffnung des Café stand aber zunächst sein Ballermann-6-Auftritt als DJ BlackSea an. In Thomas Kadrevs Laden hatten auch schon heutige Größen der Partyschlager-Szene aufgelegt, erzählte dieser stolz, DJ Robin (26, "Cordula Grün", "Layla") oder Micha von der Rampe (26, "Partyanimal") etwa. Bis Newcomer Björn René sich mit diesen würde messen können, würde es natürlich noch dauern, doch immerhin: Seine Feuertaufe bestand er ganz ordentlich.

Heiratsantrag im Partygetümmel

Von Ekstase war das Publikum zwar noch einiges entfernt, doch die Stimmung war gut, sogar "Zugabe"-Rufe wurden laut. Grund genug zum Feiern - doch Björn René wollte das Ganze noch toppen und machte seiner Michaela unter dem Jubel der Bargäste nach vier Jahren Beziehung einen Heiratsantrag. Natürlich sagte sie Ja, immerhin war sie mit ihm nach Bulgarien ausgewandert, ohne je zuvor in dem Land gewesen zu sein! (Ihr Liebster hatte dort schon 20 Mal Urlaub gemacht.)

Ein Happy End auf der ganzen Linie? Leider nein - denn aus der wenige Tage später geplanten Eröffnung des Hundecafés wurde nichts. Das Paar war krank. "Thomas, ich kann nimmer, wirklich: Ich kann nimmer!", jammerte Björn René in Dauerschleife seinem Kumpel und Geschäftspartner vor. Der war spürbar enttäuscht, hatte aber Verständnis.

Zerwürfnis vor Hundecafé-Eröffnung

Allein: Ganze zwei Wochen verschieben wollte er den Event auf keinen Fall. "Maximal eine Woche", war sein Credo. Nicht nur wegen der finanziellen Einbußen, sondern auch, weil das in der Gastronomie völlig unerfahrene Paar sich erst einmal einarbeiten sollte, bevor die touristische Hochsaison begann.

Man sollte meinen, dass sich ein Kompromiss finden ließe - dem war aber nicht so: Im Nachhinein kam es offenbar zum Zerwürfnis zwischen den beiden Parteien, das Hundecafé war auch drei Monate später noch nicht eröffnet, nur noch die Anwälte sprachen miteinander. Doch Björn René und Michaela waren dennoch guter Dinge, dass sich schon alles fügen würde. In Bulgarien jedenfalls wollten sie unbedingt bleiben: "Uns geht's hervorragend!"