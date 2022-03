Kaum jemand hatte an die Liebe von "Goodbye Deutschland!"-Auswanderin Natascha Arin und ihrem türkischen Ehemann Yavuz geglaubt, nun aber gab es in der VOX-Dokusoap ein Update: Auf die standesamtliche vor einem Jahr sollte eine spirituelle Trauung folgen. Doch die stand unter keinem guten Stern ...

Wiedersehen mit "Goodbye Deutschland!"-Auswanderin Natascha Arin (53) und Ehemann Yavuz (45)! Ende 2020 hatte man in der VOX-Dokusoap den Beginn ihrer Beziehung verfolgen können, die sogar zum Bruch mit ihrem Sohn Alex (23) geführt hatte. Nach nur drei Monaten und trotz enormer Sprachbarrieren eine Urlaubsliebe heiraten? Das konnte ja nur schiefgehen, da waren sich auch viele Zuschauerinnen und Zuschauer sicher.

Doch denkste: Ein Jahr danach hielt die Ehe immer noch, auch wenn Geldsorgen das Paar plagten. Es lebte überwiegend von Rücklagen, außerdem verdiente Natascha ein wenig durch Online-Kartenlegen für deutsche Kundinnen und Kunden dazu. Eine mögliche neue Geldquelle versprach das Fünf-Sterne-Hotel, in das sie für eine Probesitzung geladen wurde. Spirituelle Lebensberatung für die dortigen Gäste - wäre das eine Idee? Der Hotelmanager, der als Testkunde fungierte, war schwer zu durchschauen: "Auf eine bestimmte Weise trifft das alles auf mein Leben zu", lautete sein Kommentar zu Nataschas Kartenlege-Fähigkeiten. Begeisterung klingt anders. Klare Ablehnung aber auch.

Und so hieß es erst mal abwarten - und: sich auf die Hochzeitsvorbereitungen konzentrieren. Denn das Paar hatte zwar bereits nach türkischem Recht geheiratet, doch Natascha wünschte sich noch eine spirituelle Zeremonie im kleinen Freudneskreis, die ihre Liebe vor dem Kosmos besiegeln sollte. Stattfinden sollte diese auf einer Pferderanch, mit eingeplant war ein gemeinsamer Ritt auf einem Schimmel. Denn ein weißes Pferd hatte die beiden sozusagen zusammengebracht, als Natascha bei Yavuz im Urlaub Reitunterricht genommen hatte.

Notfall-Spritze am Hochzeitstag

Alles war so weit gut geplant, doch Yavuz' Rücken machte den beiden Sorgen: Wegen eines Bandscheibenvorfalls plagten ihn schlimme Schmerzen. Ausgerechnet in der Nacht vor der Hochzeit wurden diese schließlich so heftig, dass er kaum schlafen konnte und schließlich in den frühen Morgenstunden in der Notaufnahme landete, wo man ihm eine Spritze verpasste.

Diese sollte eigentlich zwei Tage lang wirken, doch bereits nach drei Stunden kamen die Schmerzen zurück, der Reitlehrer konnte kaum noch laufen. Tapfer versuchte er, sich dennoch durch den Tag zu schleppen, doch dann musste er sich hinlegen. Und Natascha, die lange die Fassung bewahrt hatte, brach in Tränen aus: "Können wir das mal ausmachen?", bat sie das Kamerateam. Würde die Zeremonie stattfinden können?

Kräutermischung und "ganz besondere Asche"

Tatsächlich biss Yavuz seiner Liebsten zuliebe die Zähne zusammen. Nur dass er aufs Pferd steigen würde, daran war nicht zu denken, den Ritt absolvierte Natascha alleine. Dennoch war diese happy über die schöne Zeremonie, die von ihrer Freundin Christine ausgesuchten Ringe und die "Beweihräucherung", die diese an dem Brautpaar vornahm.

Dazu benutzte sie eine bestimmte Kräutermischung, bei der "jedes Kraut eine bestimmte Bedeutung" hat, wie Natascha wusste. "Das geht unheimlich tief in die Seele!", erklärte Christine. Ein weiteres spirituelles Element war die "ganz besondere Asche", die Natascha von ihrer Südtiroler Freundin Bruni bekommen hatte: "Wenn man die ausstreut, dann bleibt was zusammen!"

Ein Jahr später war das Paar tatsächlich noch zusammen und glücklicher denn je, wie ein erneuter Besuch des VOX-Teams zeigte. Yavuz war nach einer OP wieder auf den Beinen und auch die Geldsorgen waren vorerst vom Tisch. Denn zwei Jahre nach der Klageeinreichung hatte Natascha einen Prozess wegen einer missglückten Augen-OP gewonnen, ihr war eine gewisse Summe zugesprochen worden. Die steckten sie und Yavuz in ihre neuestes Projekt: ein spirituelles Hotel in unberührter Natur, etwa eine Autostunde von Antalya entfernt. Vermutlich wird man auch von dort in absehbarer Zeit wieder hören ...