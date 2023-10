Ein bisschen blauäugig seien sie ihre Auswanderung schon angegangen, gestanden Aurelio Savina und Lala Aluas in der aktuellen Folge der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland". Die finanziellen Reserven der beiden Realitystars schmolzen nur so dahin, es musste schleunigst eine neue Geldquelle her!

Reality-Traumpaar goes Italy: Die beiden neuen Gesichter in der VOX-Dokusoap "Goodbye Deutschland" sind eingefleischten Trash-TV-Fans bereits ein Begriff: Die Beziehung von Aurelio Savina (45) und Lala Aluas (33) hatte als Einzige die letztjährige Staffel "Temptation Island V.I.P." heil überstanden. Der Deutschitaliener ist zuvor schon durch diverse andere RTL-Formate getingelt, darunter "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" (2015), "Das Sommerhaus der Stars" (2017) und "Bachelor in Paradise" (2019).

Zuletzt hatte "der Mann Aurelio" (Eigenbezeichnung) allerdings Negativschlagzeilen gemacht, weil er - aus Unwissenheit, wie er sagt - einen Versicherungsbetrug begangen hatte und dafür zu eineinhalb Jahren auf Bewährung verurteilt worden war. In Deutschland hatte er sich nicht mehr wohlgefühlt, war sogar, wie Lala nun berichtete, "leicht depressiv" geworden. Also Italien. Dass Lala mitgehen würde, war für sie selbstverständlich: "Wir zwei sind unser Zuhause."

Schmelzende Geldreserven bei "Goodbye Deutschland"-Neulingen

Tatsächlich blühte Aurelio in der Versilia, einer Küstenlandschaft in der nordwestlichen Toskana, schnell auf, und auch die ohnehin glückliche, offene Beziehung zu Lala hat sich "sogar noch mehr ins Positive verändert", wie diese erklärte. Ein Problem aber gab es: Beide sind Lebemenschen, die nicht gut mit Geld umgehen können, wie sie offen zugaben. Nach sieben Monaten hatten sie bereits 23.000 Euro ihrer Ersparnisse aufgebraucht und nur noch 15.000 Euro übrig - zu wenig für die Ewigkeit, ein Job musste her!

Nachdem aus den ersten Plänen des Paares - etwa der Eröffnung eines Waffelladens oder eines Foodtrucks - aufgrund bürokratischer Hürden nichts geworden war, hatten sie eine neue Idee: Eventmanagement! Ein Restaurantbesitzer aus Carrara gab ihnen eine Chance: In seiner Location am Hafen durften sie einen Dinnerabend mit Unterhaltungsprogramm ausrichten.

Von der Blumendeko über Flyerverteilung bis hin zur Künstlerbuchung lag alles in den Händen von Lala und Aurelio, die dafür (neben dem Budget) 300 Euro bekommen sollten. Und: Würden sie 100 Gäste dafür begeistern können, stünden Folgeaufträgen nichts mehr im Wege! "Kriegen wir hin", gab sich Aurelio optimistisch.

Platzt der wichtigste Auftritt?

Dann jedoch ein Tiefschlag: Es sah so aus, als würde der wichtigste Künstler des Abends gar nicht auftreten! Und das, obwohl es sich bei Ricardo Marinello (34) um einen guten Kumpel von Aurelio handelte. Der Tenor hatte 2007 die Staffel 1 der RTL-Show "Das Supertalent" gewonnen und war mittlerweile als TikTok-Star bekannt. Seine Spezialität: als vermeintlich normaler Gast in Restaurants plötzlich vom Tisch aus Arien zu schmettern.

Genau das sollte er auch diesmal machen, doch es gab ein Problem: Sein Manager verlangte von Aurelio gleich am Flughafen die Gage, andernfalls würden er und Ricardo sofort wieder in den Flieger steigen und abreisen. Das Problem: Der frischgebackene Eventmanager hatte das Geld nicht dabei, wollte es erst kurz vor dem Auftritt übergeben. Nix da, das sei gegen die Abmachung, schimpfte der misstrauische Manager, der das Geld für die Flugticktes vorgestreckt hatte. Aurelio war geschockt und wütend: "Nicht dein Ernst?! Das geht gar nicht!"

Es dauerte 40 Minuten, bis man sich einigte, doch erst mal ins Hotel zu fahren - und weitere 15, bis sich beide Parteien beruhigt hatten: "Ein Missverständnis" sei alles gewesen, die abgemachte Geldübergabe "gleich nach der Ankunft" sei eben unterschiedlich interpretierbar. Selbstverständlich bekam Ricardo seine Gage, der Auftritt konnte kommen.

Es geht weiter!

Begeistert jubelten die Gäste, alles schien gut zu laufen - doch es gab einen Wermutstropfen. Nur 68 Gäste habe sie gezählt, so die VOX-Reporterin. "Vielleicht sind einige schon gegangen?", überlegten der TV-Macho und seine Lala. So oder so: Das Soll von 100 hatten sie nicht erreicht. War es das also bereits wieder mit der Eventmanagement-Karriere?

Zum Glück nicht: "Francesco war begeistert von dem Abend. Er will definitiv in Zukunft weiter mit uns zusammenarbeiten", konnte Lala nach dem Gespräch mit dem Restaurantchef freudig berichten. Der erste Schritt in ein neues Leben war gemacht ...