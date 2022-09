Lange bangten die "Goodbye Deutschland"-Stars Peggy Jerofke und Steff Jerkel um ihre geliebte Hündin Kiki. Nun das Schlimmste eingetroffen - ihr tierisches Familienmitglied ist gestorben.

Tagelang haben sie um die Gesundheit ihrer Kiki gekämpft: Die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Peggy Jerofke und Steff Jerkel teilten zuletzt ihren Followern mit, dass die Hündin an einem akuten Nierenversagen leide und in einer Tierklinik behandelt werden musste. Eigentlich schien es Kiki besser zu gehen - doch nun die traurige Nachricht: Kiki hat den Kampf leider nicht gewonnen.

In seiner Instagram-Stpry teilte Steff Jerkel ein Foto der fast 15 Jahre alte Jack-Russell-Terrier-Dame, darunter schrieb er ihre Lebensdaten. Eigentlich ist Jerkel als Sprücheklopfer bekannt, doch aus begreiflichen Gründen scheinen ihm hier die Worte zu fehlen.

Durch alte Fotos machte er deutlich, wie sehr die Familie die Hündin geliebt hat. "Du fehlst uns jede Minute und es tut einfach nur weh, wenn man weiß, dass es dir so schlecht geht. Manchmal bekommt man diese bösen Gedanken in den Kopf, Dich jetzt gehen zu lassent", heißt es unter einem Bild, "Du kämpfst und willst leben, und wir bekommen viele Nachrichten von Tieren , denen es genauso ging und am Ende alles gut wurde." Eine Hoffnung, die sich bei Kiki leider nicht erfüllt hat.