Eine Werbeveranstaltung für Kirchenaustritte? Mit seiner Live-Inszenierung der Passionsgeschichte Jesu Christi in der Essener Innenstadt erntete RTL kübelweise Häme in den sozialen Medien. Immerhin: Die Einschaltquoten weisen "Die Passion" als Erfolg aus.

Die Passionsgeschichte Jesu Christi - nachgestellt mit deutschen Casting-, Schlager und Soapstars in der Essener Innenstadt und "erzählt" von Bibelmaster Thomas Gottschalk ... Dass "Die Passion" ein in der deutschen TV-Unterhaltung beispielloses Projekt sein würde, vergaß RTL im Vorlauf auf das wegen der Corona-Pandemie schon einmal verschobene Oster-Event nicht zu erwähnen.

Den Eindruck gewannen dann auch offenbar viele Zuschauerinnen und Zuschauer der gut zweistündigen Live-Sendestrecke am Mittwochabend. Wohlwollen war damit aber weniger verbunden. "Was ne Woche für Twitter!! #DiePassion", twitterte der Profifußballer Mats Hummels, der selbst in den vergangenen Tagen in den Twitter-Trends aufgetaucht war. Der Nachhall auf "Die Passion" stellte indes alles in den Schatten.

"Der Zimmermann Jesus aus Galiläa wettet, dass er - und jetzt kommt's ..."

Eine Auswahl an Beitragen mit dem Hashtag #DiePassion: "Gott geht gerade ins Brainstorming für die 11. Plage." - "DAFÜR hat Martin Luther die Bibel übersetzt." - "Es ist vielleicht eine sehr umständliche Methode, aber besser hätte ich meiner Mutter den Begriff 'Cringe' wirklich nicht erklären können." - "Habe Angst, dass andere Länder mitkriegen, was wir hier im TV machen. Als seien unsere ESC Nominierungen nicht schon schlimm genug."

Thomas Gottschalk, der als eine Art Erzähler durch den Abend führte, legte ein User nebst Screenshot in den Mund: "Der Zimmermann Jesus aus Galiläa wettet, dass er - und jetzt kommt's - dass er, nachdem er an ein Holzkreuz genagelt wurde und für Tod erklärt wurde, nach 3 Tagen wieder auferstehen wird."

Der Zimmermann Jesus aus Galiläa wettet, dass er - und jetzt kommt's - dass er, nachdem er an ein Holzkreuz genagelt wurde und für Tod erklärt wurde, nach 3 Tagen wieder auferstehen wird.#DiePassion pic.twitter.com/jm8SNmfKps — Dramaking (@Changedidentity) April 13, 2022

"Morgen gehe zum Amtsgericht und trete aus RTL aus!"

Auch prominente Stimmen mischten sich in die allgemeine Fassungslosigkeit. Der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann drohte: "Morgen gehe zum Amtsgericht und trete aus RTL aus! Es reicht!" Und an anderer Stelle: "Gott, erlöse uns." Die TV-Kolumnistin Anja Rützel betrachtete "diesen Abend als voll abzugsfähige Erlassvoranmeldung beim Jüngsten Gericht".

Der Journalist Stephan Anpalagan fragte sich, "wieviele Kirchenaustritte auf #DiePassion zurückzuführen sein werden". Eine andere Assoziation teilte der Medienjournalist Stefan Niggemeier: "Früher kam das nicht einmal im Jahr, sondern jede Woche, und hieß nicht #DiePassion, sondern Lindenstraße."

Wenn du dich fragst, wo du hier reingeraten bist #DiePassion pic.twitter.com/dWus8oqQF9 — Тhomas 🇺🇦 (@thomas__2290) April 13, 2022

Viel Häme und nicht zu wenig Quote

Das vorösterliche Sing-Spiel hatte es sich zum Ziel gesetzt, die Bibelgeschichte in eine moderne Szenerie zu tauchen. In der Rolle des Jesus spielte und sang Ex-DSDS-Gewinner Alexander Klaws. Schlagersängerin Ella Endlich gab Jesu Mutter Maria. Mark Keller verkörperte Judas, Henning Baum den Statthalter Pontius Pilatus. Weitere Auftritte hatten unter anderem Sila Sahin, Martin Semmelrogge, Wolfgang Bahro, Katy Karrenbauer, Nelson Müller und Reiner Calmund.

Auch Gil Ofarim war trotz der Negativschlagzeilen um seinen Hotel-Vorfall aufgrund der "Unschuldsvermutung" (RTL) in einer Jünger-Rolle zu sehen und zu hören. Was wiederum die Autorin Sophie Passmann zu dem Tweet verleitete: "Also, wenn Gil Ofarim dabei ist, glaube ich erstmal gar nicht, dass das so passiert ist."

Zur Aufführung kamen etliche Pop- und Schlagersongs von Silbermond, Sarah Connor, Andreas Bourani, Udo Lindenberg, Tokio Hotel und anderen. Immerhin: Die Einschaltquoten weisen die Inszenierung als Erfolg für RTL aus: Durchschnittlich 2,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ab 20.15 Uhr ein, der Marktanteil belief sich auf sehr solide 11,1 Prozent.