Nicht wenige Games-Verfilmungen scheiterten famos - umso erstaunlicher, dass sich Hollywood und die neuen Streaming-Giganten davon nicht abschrecken lassen, zahlreiche Vorlagen umzusetzen - wie aktuell "Gran Turismo" im Kino.

Nicht alle Versuche, Charme, Thrill und Story eines Computerspiels in einen Film oder eine Serie zu übertragen, sind in der Vergangenheit geglückt. Dennoch versucht es die Branche eifriger denn je: "Der Super Mario Bros. Film" und "Uncharted" zeigten, wie es richtig geht. Nun feiert die nächste große Games-Reihe ihr Debüt auf der großen Kinoleinwand: "Gran Turismo". Und sie wird nicht die letzte sein: Auf diese Produktionen dürfen sich Gamer aktuell besonders freuen.

"Gran Turismo" (Kino)

Mit "District 9" (2009) brachte der südafrikanische Filmemacher Neill Blomkamp seinerzeit viel frischen Wind in das Science-Fiction-Genre. Er gilt seitdem als jemand, der die Dinge ein wenig anders angeht. Unter seiner Regie wurde nun eine der erfolgreichsten und renommiertesten Rennspiel-Serien überhaupt verfilmt: "Gran Turismo".

Einen originellen, Kino-tauglichen Ansatz finden - im Falle der Videospiel-Verfilmung "Gran Turismo" hat ironischerweise das wahre Leben dabei geholfen. Im Jahr 2008 startete auf Basis des Videospiels die "GT Academy" - ein spezielles Förderprogramm, bei dem Sim-Racern die Chance winkt, sich einmal in einem echten Rennwagen zu versuchen. In der Saison 2011 setzte sich der britische Gamer Jann Mardenborough gegen damals 90.000 Konkurrenten durch. Seine Underdog-Geschichte steht im Mittelpunkt des neuen Kinofilms, den Blomkamp nach einem Drehbuch von Jason Dean Hall und Zach Bay inszenierte.

Archie Madekwe verkörpert in "Gran Turismo" den ebenso talentierten wie ambitionierten Nachwuchsfahrer Jann Mardenborough, darüber hinaus sind zahlreiche A-Promis an dem Projekt beteiligt. David Harbour ("Stranger Things") ist als Fahrlehrer und Mentor zu sehen, Orlando Bloom als Motorsport-Funktionär, Djimon Hounsou als Vater von Jann und Thomas Kretschmann als ein weiterer Rennfahrer-Papa. Außerdem in einer Nebenrolle dabei: Geri Halliwell, bekannt als Spice Girl und Ehefrau von Christian Horner, dem Teamchef von Red Bull in der Formel 1.

Natürlich, "Gran Turismo" setzt auf große Bilder und große Namen, darüber hinaus behielten Blomkamp und Co. aber auch die anspruchsvolle Community der stets um Authentizität bemühten Videospielreihe im Blick. Auf CGI-Effekte hat man zugunsten echter Rennaction weitestgehend verzichtet, in den rasanteren Szenen wurde Hauptdarsteller Madekwe von Jann Mardenborough höchstselbst vertreten, und: Gedreht wurde unter anderem auf dem legendären Hungaroring bei Budapest. Alles Details, auf die Fans im Kino sicher achten werden.

"Sonic The Hedgehog 3" (Kino) & "Knuckles the Echidna" (Streaming)

Völlig blau rasen? Das darf nur einer: Sonic The Hedgehog. Segas Kult-Igel feierte 2020 als Realfilm mit computeranimiertem Helden und einem famosen Jim Carrey als Bösewicht seine durchaus unterhaltsame Kinopremiere und spielte weltweit über 320 Millionen US-Dollar ein. Teil zwei legte mächtig nach und ist mit mehr als 331 Millionen US-Dollar die derzeit umsatzstärkste Videospieladaption aller Zeiten. Kein Wunder, dass Sega und Paramount schon ein drittes Kinoabenteuer planen, die im Dezember 2024 starten soll - sofern der Hollywood-Streik in absehbarer Zeit beendet wird.

Damit nicht genug: Paramount+ plant eine Spin-Off-Serie, die auf den Studio-eigenen Filmen basiert und Sonics Rivalen "Knuckles" in den Fokus rückt. Sie soll der Titelfigur "auf einer urkomischen und actiongeladenen Reise der Selbstfindung" folgen und noch 2023 abrufbar sein.

"Borderlands" (Kino)

Schräge Charaktere, Non-stop-Action und Tonnen an "Loot" prägen die "Borderlands"-Reihe von Entwickler Gearbox. Die Verfilmung des Science-Fiction-Shooters durch das Studio Lionsgate hat dagegen mit den Kuriositäten des Film-Business zu kämpfen.

Der Startschuss für das ambitionierte Projekt erfolgte bereits im Januar 2021. Seitdem drängten wenig handfeste Informationen, allenfalls Beteuerungen von Regisseur Eli Roth an die Öffentlichkeit. Der tönte nach Ende der Dreharbeiten im Juni 2021 selbstbewusst, dass der Film für ihn eine perfekte Symbiose darstelle - alle Videospielfans würden demnach den Film lieben, und alle ohne Kenntnisse werden nach dem Film die Spiele spielen wollen. Unterstützung bekam er von Schauspielerin Janina Gavankar, die sich selbst als ernsthafte Gamerin bezeichnet: Optisch sei der Film sehr nahe am Original, "unglaublich, welche Liebe zum Detail" da an den Tag gelegt wurde.

Und dennoch: Anfang 2023 wurden Nachdrehs in Auftrag gegeben, die Tim Miller als Regisseur und nicht Roth zu verwantworten hatte. Craig Mazin ("Charnobyl", "The Last of Us") wiederum, der mit Eli Roth das Original-Drehbuch verfasst hatte, will nach Änderungen am Skript durch fast ein Dutzend anderer Autoren nichts mehr mit dem Projekt zu tun haben. Kein gutes Zeichen. Ungewöhnlich auch, dass es bis heute keine echten Szenenbilder oder gar einen Trailer gibt. Immerhin steht seit Kurzem ein Starttermin fest: Am 9. August 2024 soll der Film in die Kinos kommen.

Dabei ist der Cast durchaus vielversprechend: Oscar-Gewinnerin Cate Blanchett ("Herr der Ringe") spielt die legendäre Diebin Lilith, Kevin Hart ("Jumanji") tritt als Soldat Roland auf. Darüber hinaus wird Jamie Lee Curtis als Tannis zu sehen sein, Jack Black wird Roboter Claptrap die Stimme leihen.

"The Last of Us" (Streaming)

Parasitäre Pilze verwandeln ein Großteil der Menschheit in mordende Monster: Auf Basis des postapokalyptischen Abenteuers "The Last of Us" (2013) entstand in Kanada eine aufwendige HBO-Serie mit dreistelligem Millionen-Budget, die Anfang 2023 startete, Zuschauerrekorde brach und mit sagenhaften 24 Emmy-Nominierungen bedacht wurde. Auch die Presse war begeistert. So schrieb die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" etwa völlig zutreffend: "Ab sofort müssen sich Game-Verfilmungen an 'The Last of Us' messen lassen."

"Game of Thrones"-Darstellerin Bella Ramsey spielt die junge Ellie, Pedro Pascal (ebenfalls "Game of Thrones" und "The Mandalorian") verkörpert ihren Mentor Joel. Gemeinsam machen sie sich 20 Jahre nach den Niedergang der Zivilisation auf eine "brutale und herzzerreißende Reise" durch die verfallenen Staaten von Amerika, um nach einem Heilmittel gegen die grassierende Seuche zu suchen.

Naughty-Dog-Studiochef Neil Druckmann ("The Last Of Us") und Craig Mazin ("Chernobyl") schrieben das Drehbuch und fungierten als Executive Producers. Auf die zweite Staffel werden Fans jedoch noch mindestens bis 2025 warten müssen, so Mazin. Aufgrund des Hollywood-Streiks werden die Dreharbeiten frühestens Anfang 2024 beginnen können. Dafür versprach HBO Drama Chief Francesca Orsi in einem ausführlichen Interview mit dem Branchenmagazin "Deadline" unlängst, dass die neuen Folgen einen großen Sprung machen werden und es viel mehr Klicker-Action geben werde.

Auf die Frage, ob bereits eine dritte Staffel geplant sei, antwortete Orsi: "Ich glaube, Craig und Neil überlegen immer noch, wie sie die Serie abschließen wollen. Wir haben gehört, dass es eine Idee für eine dritte Staffel der Serie gebe, aber im Moment gehen wir erst einmal eine Staffel nach der anderen an. Zu diesem Zeitpunkt gibt es keine Garantie."

Ghost of Tsushima, Horizon, God of War (Kino, Netflix, Amazon)

Sony dreht weiter am ganz großen Entertainment-Rad: Nach dem "Uncharted"-Kinoerfolg, der gefeierten "The Last of Us"-Serie und dem aktuellen "Gran Turismo"-Filmprojekt stehen noch eine Reihe anderer Titel auf dem Drehplan: Beim "Ghost of Tsushima"-Film soll der für "John Wick" bekannte Chad Stahelski Regie führen, wenngleich der noch laut überlegt, wie er den Inhalt von 30 Stunden Spielzeit in einen zwei-, zweieinhalb-stündigen Film packen und "so viel Großartiges auf ein ansehnliches Niveau bringen" solle. Der Das Endzeit-Abenteuer "Horizon Zero Dawn" wird, wie man unlängst ankündigte, in Kooperation mit Netflix adaptiert, Verantwortlich soll Showrunner Steve Blackman ("The Umbrella Academy") sein. "God of War" soll später wiederum bei Amazon Prime Video laufen und laut den Produzenten "unglaublich nahe" am Original sein.

"BioShock"

Mit "The Witcher" und anderen Videospiel-Umsetzungen begeisterte Netflix bereits ein Millionenpublikum. Unlängst hat der Streamingdienst einen weiteren dicken Games-Fisch an Land gezogen: "BioShock". Regisseur Francis Lawrence und Drehbuchautor Michael Green zeichnen für die Umsetzung der Unterwasser-Dystopie verantwortlich - und genießen offenbar viele Freiheiten, wie sie im Interview mit "Collider" verrieten: "Es gibt immer Diskussionen über die Altersfreigabe und den Ton. Ich möchte da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil wir uns noch ziemlich früh in der Produktion befinden, aber ich habe definitiv nicht das Gefühl, von Netflix in irgendeiner Art eingeschränkt oder in eine bestimmte Richtung geschubst zu werden." Zudem schwärmt Lawrence über das Spiel: "Eins der besten Spiele ist, die jemals geschaffen wurden. Es ist außerdem eins der visuell einzigartigsten Spiele, wie ich finde. Die andere Sache, und das ist eine von vielen, die mich sehr anzieht, ist, dass es sehr thematisch ist. Da sind echte Ideen und Philosophien im Spiel zu finden und es ist alles sehr, sehr durchdacht." Ob und wann der Film kommen soll, ist allerdings noch völlig unklar.

"Fallout"

Strahlende Zukunft bei Amazon Prime Video? Mit "Westworld" haben Jonathan Nolan und Lisa Joy eine der besten Serien der letzten Jahre abgeliefert. Nun soll das Duo die Endzeit-Welt aus den "Fallout"-Videospielen für den eCommerce- und Tech-Giganten umsetzen. "Jedes Kapitel dieser wahnsinnig fantasievollen Geschichte hat uns unzählige Stunden gekostet, die wir mit Familie und Freunden hätten verbringen können", ließen Nolan und Joy bei der ersten Ankündigung im Sommer 2020 wissen."Wir sind unglaublich aufgeregt, mit Todd Howard und dem Rest der brillanten Verrückten bei Bethesda zusammenzuarbeiten, um mit den Amazon-Studios dieses gewaltige, subversive und düster-komische Universum zum Leben zu erwecken", so Nolan und Joy weiter. Laut Howard soll jedoch nicht die Story eines der Spiele nacherzählt werden, sondern eine eigenständige Geschichte - angesiedelt aber in derselben Welt.

Die Dreharbeiten wurden im März 2023 bereits abgeschlossen. Fans sollten sich, so Hauptdarsteller Walton Goggins auf Instagram, auf einen "f..king Tsunami" einstellen, der da auf sie zurolle - voraussichtlich Ende 2023, Anfang 2024. Ebenfalls im Cast: "Dune"- und "Twin Peaks"-Star Kyle MacLachlan, Ella Purnell ("Yellowjackets") und Newcomerin Xelia Mendes-Jones.

Death Stranding (Kino)

Wenn der postapokalyptische Postbote zweimal klingelt: Während der Game Awards 2022 präsentierten "Metal Gear Solid"-Mastermind Hideo Kojima und seine Produktionsfirma einen ersten, wie immer sehr kryptischen Teaser zur Fortsetzung von "Death Stranding". Teil eins erschien 2019 für PlayStation4 und verkaufte sich seit dem über zehn Millionen Mal. Was ungewöhnlich ist, denn das Endzeit-Abenteuer lässt sich schwer fassen - inhaltlich wie spielerisch.

Kojima versuchte es selbst so: "'Death Stranding' ist ein Actionspiel völlig neuen Typs, in dem der Spieler das Ziel verfolgt, isolierte Städte und eine zersplitterte Gesellschaft wieder miteinander zu verbinden. Das Motiv des Strangs oder der Verbindung verschweißt alle Elemente des Spiels, einschließlich der Geschichte und des Gameplays, miteinander. Als Sam Porter Bridges versucht ihr, die gesellschaftlichen Kluften zu überbrücken. Indem ihr das tut, schafft ihr neue Bindungen oder Stränge mit anderen Spielern auf der ganzen Welt. Ich hoffe, dass euch beim Spielen bewusst wird, wie wichtig es ist, Bindungen zu anderen Menschen aufzubauen."

Kurze Zeit später kündigte Kojima zudem eine Verfilmung seiner Geschichte an. An der Produktion sind die Hammerstone Studios und Kojima Productions beteiligt. Der Film soll die Handlung von "Death Stranding" um neue Handlungsstränge und Figuren erweitern. Wer Regie übernehmen wird, ist unbekannt. Beim Cast hoffen Fans natürlich auf die prominente Original-Besetzung des Spiels, zu der anderem Norman Reedus ("The Walking Dead"), Léa Seydoux ("James Bond") und Mads Mikkelsen ("James Bond: Casino Royale") zählten.

"Ich könnte nicht aufgeregter über diese neue Partnerschaft mit Hammerstone Studios sein. Dies ist ein entscheidender Moment für das Franchise und ich freue mich sehr darauf, mit ihnen zusammenzuarbeiten, um 'Death Stranding' auf die große Leinwand zu bringen", so Hideo Kojima.

