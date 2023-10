Remedy Entertainment lehrt Spielern und Testern erneut das Fürchten: "Alan Wake 2" ist ein würdiger Nachfolger eines Meilensteins der Survival-Horror-Historie. Das legen zumindest die ersten Kritikerstimmen nahe.

Das Horror-Action-Adventure "Alan Wake" sorgte 2010 mit seiner Mischung aus erwachsener Story, Mystery-Atmopshäre und Kampfelelementen für Aufmerksamkeit. Der unvergessene Blockbuster des finnischen Entwicklerstudios Remedy Entertainment (auch bekannt für "Max Payne") erlebt nun 13 Jahre später eine Fortsetzung. Die ersten Kritiken legen den Schluss nahe, dass auch "Alan Wake 2" das Zeug zum Meisterwerk hat.

"Alan Wake 2" erscheint am Freitag, dem 27. Oktober digital für PC, PS5 und Xbox Series. Neben dem Titelhelden, dem Schriftsteller Alan Wake, spielt auch die FBI-Agentin Saga Anderson eine tragende Rolle. Nach "Marvel's Spider-Man 2" und "Super Mario Bros. Wonder" reiht sich die Third-Person-Gruselgeschichte in die Liste aktueller Neuerscheinungen, die einem bereits überragenden Gaming-Jahrgang die Krone aufsetzen. Das offenbart ein Blick auf die Wertungsaggregations-Plattform Metacritic. Die dort gesammelten und ausgewerteten Tests ergeben eine Punktezahl von 92 (PC) und 89 (PS5) von 100 möglichen Punkten. Damit hat "Alan Wake 2" bereits jetzt die Wertung des ebenfalls hochgelobten Originals übertroffen. "Alan Wake" erreichte seinerzeit 83 Punkte, die Remastered-Version von 2021 erzielte 79 Punkte.

"Ein Meisterwerk" - erste Stimmen zu "Alan Wake 2"

"Alan Wake 2 ist ein Meisterwerk", findet "XboxEra" und vergibt prompt 10 von 10 Punkten. Der Test beschreibt das Spiel als Mischung aus "Max Payne" und "Control", feiert die Optik und Story, Musik, Performance und Spielmechanik.

"Äußerst selbstbewusst, oftmals bahnbrechend und voller Überraschungen" - so beschreibt "VGC" den ersten Eindruck. "Alan Wake 2" sei "Remedy in bester Form", heißt es in der 5/5-Wertung. Die Story sei "brillant geschrieben", die Optik "unglaublich" und die Atmosphäre "einzigartig erschreckend".

"Windows Central" zieht einen halben Punkt ab wegen "einiger technischer Probleme", stuft aber letztendlich "Alan Wake 2" ein als "ein Meisterwerk voller Emotionen". Remedy würde mit dem Titel beweisen, dass es "noch immer einige Überraschungen im Ärmel" habe. Wertung: 4,5 von 5 möglichen.

"IGN" vergibt 9 von 10 Punkten und findet, das "gradiose Survival-Horror-Sequel" sei besser als Teil 1: "'Alan Wake 2' lässt das Original wie einen Entwurf aussehen."

Deutschsprachige Stimmen zu "Alan Wake 2"

Die "GamePro"-Redaktion vergibt - vor dem finalen Review - in einem Zwischenfazit eine Wertungstendenz von 87 bis 92 Punkten. Die 13 Jahre Wartezeit hätten sich gelohnt, so das Fazit - bezogen auf alle Aspekte, also "Story, Atmosphäre und Knobelei". Das Action-Gameplay sei dagegen "lediglich solide".

"Golem.de" lobt, dass die PC-Fassung trotz hoher Systemanforderungen "ohne Ruckler oder sonstige Probleme" lief. Die Grafik auf Basis der Remedy-eigenen Northlight Engine findet die Redaktion "gelungen", insbesondere bei den "schönen - und spielerisch relevanten - Lichteffekten". Die deutsche Sprachausgabe allerdings klinge in den Ohren der Golem-Tester "ein bisschen zu künstlich". Während manche Momente spannend und gruselig waren, erschienen "viele Abschnitte schlicht zu lang mit unnötigem Rumgelaufe". Gelobt werden dagegen die "wunderbar düsteren Umgebungen", die "motivierende Handlung" und die gruseligen Schockmomente.

"Heise.de" empfindet das Spielprinzip als abwechslungsreich, lobt den Titel als besser als das Original und empfiehlt "Alan Wake 2" allen "Freunden ungewöhnlicher Horror-Abenteuer".