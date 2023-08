Statt einer offenen Spielwelt gleich eine ganze Galaxie nebst komplett begehbarer Planeten - so stellten sich viele die Bewegungsfreiheit in "Starfield" vor. Noch letzte Woche postete Peter Hines, Head of Publising bei Bethesda, eine Aussage auf X (früher Twitter), die nahelegte, dass man Planeten komplett zu Fuß durchwandern könnte. Ein User fragte ihn, ob man nach der Landung den kompletten Planeten erkunden könne. Darauf schrieb Hines: "Ja, wenn du magst. Marschiere weiter, mutiger Entdecker."

Der Brancheninsider Tom Henderson allerdings behauptet nun - ebenfalls auf X - dass es in Wahrheit große Einschränkungen beim Erkunden von Planeten gäbe. Angeblich sind auf jedem der rund 1.000 eingebauten Planeten lediglich drei bis fünf Landezonen eingeplant, die teilweise mit Points of Interest verknüpft sind. Man könne laut Hernderson nicht von einem zum nächsten Landepunkt spazieren, sondern würde beim Versuch auf Terraingrenzen stoßen, die nicht passierbar sind. Letzlich befände man sich quasi nur auf einem Map-Abschnitt. Will man den Planeten weiter erkunden, müsse man also zurück ins Raumschiff und eine andere Landezone bereisen.

Laut Tom Henderson würden die Zonen, die Spieler verlassen, gelöscht und das nun angesteuerte Terrain neu generiert. Die Planeten wären also keine Open World im engeren Sinn. Henderson selbst versucht sich an einer Erklärung: Wenn er recht hat, blieb Bethesda keine andere Wahl, um die Konsolen und Computer technisch nicht mit der Fülle an Daten in die Knie zu zwingen. Bethesda selbst hat sich noch nicht zu dem Thema geäußert und so bleibt Hendersons Theorie reine Spekulation.

"Starfield" erscheint am 6. September für PC und Xbox Series X/S.

You have 3-5 landing spots that are POIs.



You then have 3-5 landing spots where you can land anywhere and once that limit is reached, you just land somewhere else and it basically rewrites/deletes your oldest spot.



You can land and go anywhere and explore the whole planet. https://t.co/s6p7RzrC6K