"Das ist los" von Herbert Grönemeyer oder "Memento Mori" von Depeche Mode? Eine Woche nach der zeitgleichen Veröffentlichung der beiden Giganten-Alben hat GfK Entertainment bekannt gegeben, welche Platte aktuell auf Platz eins in den deutschen Charts steht.

Wenn Herbert Grönemeyer ein neues Album auf den Markt bringt, landet er damit erfahrungsgemäß fast immer ganz oben in den Charts - zuletzt gelang ihm dieses Kunststück mit elf Studioalben in Serie. Ähnliche Nummer-eins-Ansprüche dürfen aber auch Depeche Mode haben. Die britischen Synthpop-Ikonen eroberten mit ihren letzten sieben Platten jeweils die Spitze der deutschen Albumcharts. Für einen der beiden Star-Acts, die zuletzt parallel ihre mit Spannung erwarteten neuen Langspieler veröffentlichten, ist die Erfolgsserie nun aber (vorerst) gerissen.

Am 24. März brachten Herbert Grönemeyer und Depeche Mode zeitgleich die neuen Alben "Das ist los" beziehungsweise "Memento Mori" auf den Markt. Eine Woche später hat GfK Entertainment, zuständig für die Ermittlung der deutschen Charts, bekannt gegeben, wer aktuell auf Platz eins steht: Depeche Mode sicherten sich die Spitzenposition direkt vor Herbert Grönemeyer. Auf den weiteren Plätzen folgen in absteigender Reihenfolge Lana Del Rey ("Did You Know That There's A Tunnel Under Ocean Blvd"), Pink Floyd mit einer Jubiläums-Ausgabe von "Dark Side Of The Moon" und Subway to Sally ("Himmelfahrt").

Für Depeche Mode ist es die insgesamt achte Nummer eins in Serie. Zum ersten Mal holte sich die Gruppe um Sänger Dave Gahan die Spitzenposition in Deutschland 1993 mit "Songs Of Faith And Devotion". Herbert Grönemeyer hat im direkten Vergleich mit Depeche Mode zwar vorerst den Kürzeren gezogen, könnte aber nachziehen: Es ist nicht auszuschließen, dass es an der Chartspitze in den nächsten Wochen einen Wechsel gibt und Grönemeyer die Eins übernimmt - dann würde auch diese beachtliche Erfolgsserie weitergehen.