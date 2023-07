Mit der Übernahme des Publishers Activision Blizzard ("Call of Duty", "Diablo", "WoW") visiert Microsoft den bis dato größten Deal in der Geschichte der Spielebranche an. Nun ist eine wichtige Hürde genommen - und der Abschluss zum Greifen nah.

Nach der Übernahme von Bethesda ("The Elder Scrolls", Fallout", "Doom", Wolfenstein", "Starfield") für rund 7,5 Milliarden US-Dollar will sich Microsoft bekanntermaßen den nächsten Spiele-Riesen für fast 70 Milliarden US-Dollar einverleiben, um die eigene Marktposition gegenüber Mitbewerber Sony zu stärken: Activision Blizzard.

Die US-Handelsaufsicht FTC versuchte, dies per einstweiliger Verfügung zu verhindern, da sie eine Monopolbildung zugunsten von Microsoft befüchtete. Doch ein Gericht in San Francisco wies den Antrag vom Dezember 2022 nun ab. Die Begründung der Richterin: Die Wettbewerbs- und Verbraucherschutzbehörde FTC könne ihre Bedenken nicht ausreichend belegen. Ein größeres Verfahren bei der FTC ist hingegen noch nicht abgeschlossen. Dennoch ist mit dem Abschmettern der einstweiligen Verfügung eine große Hürde überwunden, die der Übernahme noch im Weg stand. Zudem hat ein solchers Urteil immer auch eine Signalwirkung auf andere Kritiker.

Rund 69 Milliarden Dollar soll Microsoft der strategische Ankauf wert sein. Eine riesige Summe, doch darf man dabei nicht vergessen, welche prominenten Marken hinter Activision Blizzard stecken: "World of Warcraft, "Call of Duty", "Diablo", "Overwatch", "Hearthstone" und "Candy Crush" zählen zum zugkräftigen Portfolio des Software-Riesen. Mit dem Kauf des Unternehmens will Microsoft sich selbstredend auch die Rechte an diesen Spielen sichern. Genau hier setzte die Klage der FTC an: Man hatte Wettbewerbsbedenken wegen des Cloud-Gaming-Geschäfts und möglicher Exklusivtitel.

Größter Deal in der Spiele-Geschichte steht bevor

Ihre Entscheidung, die einstweilige Verfügung des FTC abzulehnen, begründete die Richterin folgendermaßen: "Das Gericht ist der Auffassung, dass die FTC nicht nachgewiesen hat, dass dieser (...) Zusammenschluss in (...) den Wettbewerb erheblich beeinträchtigen könnte. Im Gegenteil, die vorliegenden Beweise deuten darauf hin, dass die Verbraucher mehr Zugang zu Call of Duty' und anderen Activision-Inhalten haben." Sie konkretisierte Letzteres: "Microsoft hat sich schriftlich, öffentlich und vor Gericht verpflichtet, 'Call of Duty' auf der PlayStation 10 Jahre lang auf Augenhöhe mit der Xbox zu halten. Sie haben eine Vereinbarung mit Nintendo getroffen, um 'Call of Duty' auf die Switch zu bringen. Und sie haben mehrere Vereinbarungen getroffen, um die Inhalte von Activision zum ersten Mal auf verschiedene Cloud-Gaming-Dienste zu bringen."

Die Kartellwächter der EU-Kommission stimmten dem Deal bereits Mitte Mai zu, wenn auch unter Auflagen. Doch auch außerhalb der USA gibt es Befürchtungen, Microsofts Deal könne zu einer Wettbewerbsverzerrung führen. So haben die britischen Kartellwächter der Aufsichtsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) im April Widerspruch eingelegt. Microsoft will auch dieses Veto kippen. Angestrebt wird eine Einigung bis zum 18. Juli, doch gehen manche Experten davon aus, dass selbst im Falle einer britischen Blockade der Deal abgeschlossen werden könnte. Microsoft-Präsident Brad Smith twitterte nach der Bekanntgabe des Urteils über die FTC-Verfügung, man habe sich mit der CMA darauf geeinigt, das Berufungsverfahren zu pausieren.

Microsoft versucht, die Sorgen der Skeptiker zu vertreiben, indem das Unternehmen versichert, Spiele wie "Call of Duty" würden auch nach dem Kauf von Activision Blizzard über Jahre auch auf den Konsolen anderer Hersteller angeboten werden. Allerdings zeigt sich nach der Übernahme von Bethesda, dass viel versprechende Titel wie "Starfield" vorerst nur für PC und Xbox erscheinen werden.