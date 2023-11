Im Laufe seiner Karriere landete Robbie Williams unzählige Hits. Doch nicht mit jedem Song ist der Sänger heutzutage zufrieden - besonders eine Single hält er für das "größte Bedauern" seines Werdegangs.

Sängerin Pink tat es zuletzt ebenfalls: Die Namen der Songs verraten, die sie heute am meisten bereut. Gegenüber der "Los Angeles Times" plauderte die 44-Jährige aus dem Nähkästchen und erklärte, dass sie unter anderem ihren Hit "True Love" am schlechtesten findet. Nun verriet auch Robbie Williams, welches Lied er am liebsten rückgängig machen würde.

In einem Interview mit dem "DIY"-Magazin bezeichnete er die Single "Rudebox" aus dem Jahr 2006 als das "größte Bedauern" seiner Karriere. Nach der Veröffentlichung erhielt der Sänger viel Spott, da er von seinem gewohnten Musikstil abwich und einen HipHop-Sound anschlug. Auch der Text kam nicht gut an. Eine der Songzeilen lautet: "Up yer jacksy, split your kecks. Pocket full of Durex, body full of Mandrex. Are we gonna have sex?". "Ich bereue am meisten, dass ich das als erste Single veröffentlicht habe", sagte Williams, "wenn ich es als dritte Single veröffentlicht hätte und richtig erklärt hätte, dass es doof ist - ich weiß!".

Williams: "Das Ende meiner imperialen Phase"

Genauso offen und mit einem Blick hinter die Marke Robbie Williams zeigt sich der 49-Jährige in der gleichnamigen Dokuserie, die am 8. November bei Netflix startet. Dabei greifen die Macher auf bisher unbekannte Archivaufnahmen zurück, und zeigen die wichtigsten Stationen seines Werdegangs.

"In der Dokumentation ist der größte Schreckmoment für mich, einem Publikum, das 'Rudebox' zum ersten Mal hört, zu erklären, dass dies die größte Single seit 'Angels' sein wird", erklärte Williams, "dann habe ich darüber nachgedacht, dass es meine zweitwichtigste Single ist, weil 'Angels' meine Karriere begründete und 'Rudebox' das Ende meiner imperialen Phase einläutete. In gewisser Weise hatte ich also recht, aber nicht so, wie ich es wollte."