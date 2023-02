"How I Met Your Mother" machte Cobie Smulders Mitte der 2000-er berühmt. Was passieren müsste, damit sie sich erneut bei einem solchen Langzeitprojekt verpflichtet, verriet die zweifache Mutter im Interview.

Sie begeisterte über neun Jahre lang ein weltweites Millionenpublikum: Von 2005 bis 2014 schlüpfte Schauspielstar Cobie Smulders in der Kult-Sitcom "How I Met Your Mother" in die Rolle der TV-Reporterin Robin Scherbatsky. Nach ihrem Serienausstieg versuchte sich die heute 40-jährige Kanadierin an verschiedenen Filmprojekten und landete schließlich im Marvel-Universum. Plötzlich Teil von "The Avengers" zu sein, sei für Smulders jedoch nach wie vor unbegreiflich, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur teleschau zugibt: "Es ist für mich immer noch fast unangenehm dekadent, zu sagen, dass ich Teil des Marvel-Universums bin." Es sei "großartig, zu dieser Welt dazuzugehören", schwärmt sie: "So viele talentierte, kreative Köpfe auf der ganzen Welt arbeiten für Marvel. Ich kann mich glücklich schätzen und bislang war die Arbeit am Set nichts als purer Spaß."

Ähnlich begeistert erinnert sie sich auch an ihre Zeit bei "How I Met Your Mother": "Mit 'How I Met Your Mother' hatten wir so viel Glück, weil wir eine so grandiose Gruppe waren", sagt sie. "Es gab nie einen Moment, an dem ich nicht ans Set wollte. Jede Sekunde war mit Freude gefüllt." Auch die Drehpläne seien "nicht übermäßig anstrengend" gewesen. Ob die zweifache Mutter künftig nochmals ein neunjähriges Serien-Engagement annehmen würde? Smolders hielt sich zwar zunächst bedeckt, sagte dann aber klar: "Wenn das Team stimmt, würde ich definitiv nochmal so ein langjähriges Projekt annehmen. Wenn ich die Menschen am Set, die ich jeden Tag sehen muss, dazu noch wirklich mag, dann würde ich gerne so lange wie möglich ein Teil der Gruppe sein."

Zuletzt war Cobie Smulders in der Coming-of-Age-Dramaserie "High School" zu sehen. Sie spielt darin die Mutter von Zwillingsschwestern (gespielt von Railey und Seazynn Gilliland) im Teenageralter, die auf der Suche nach sich selbst die Musik für sich entdecken. Acht Folgen sind seit Mitte Januar bei Amazon Freevee, dem werbefinanzierten Gratis-Streamingdienst von Amazon Prime Video abrufbar.