Die Foo Fighters sind wieder zu sechst. Rund ein Jahr nach dem Tod von Taylor Hawkins hat die Band aus Seattle einen neuen Schlagzeuger gefunden: Josh Freese wurde am Sonntag während des Livestreams "Preparing Music For Concerts" offiziell vorgestellt. Die Ankündigung verpackte die Band in ein humorvolles Video, das die fünf Bandmitglieder Dave Grohl, Pat Smear, Nate Mendel, Chris Shiflett und Rami Jaffee beim Gespräch kurz vor Beginn einer Probe zeigt.

Nacheinander klopfen die Schlagzeuger Chad Smith von den Red Hot Chili Peppers, Tommy Lee von Motley Crue und Danny Carey von Tool an der Studiotür und verwickeln die Band in kurze Gespräche. Dann schwenkt die Kamera auf Freese, der bereits hinter dem Schlagzeug sitzt und leicht genervt fragt: "Entschuldigt mal! Können wir vielleicht einen Song spielen? Oder zwei?" Lead-Sänger Dave Grohl antwortet: "Ja, Mann. Klar, Josh". Anschließend spielt die Band den Song "All My Life" (2002). Es folgen eine Reihe altbekannter Songs, aber auch einige neue Stücke des kommenden Albums "But Here We Are", das am 2. Juni erscheint.

Foo Fighters officially have a new drummer !! Welcome Josh Freese !! pic.twitter.com/gcXGMGCV0H — Giuseppe Mercadante (@itsmercadante) May 21, 2023

Auf Twitter reagieren Foo Fighters Fans durchweg positiv auf die Neubesetzung: "Genau richtig. Großartige Wahl", lobt eine Nutzerin: "Das muss eine emotionale Entscheidung gewesen sein. Jetzt muss die Tour wieder in Gang kommen!" Auch etliche andere sind begeistert: "Wow ... Dieser Kerl war Schlagzeuger in praktisch jeder Gruppe, die ich als Kind gehört habe, irgendwann!" Josh Freese ist in der Tat kein Unbekannter in der Rockwelt: Der 50-Jährige spielte unter anderem für Guns N' Roses, Nine Inch Nails, The Offspring und Avril Lavigne. Er ist festes Mitglied von The Vandals sowie von A Perfect Circle und veröffentlichte vier Soloalben.

Die Feuerprobe bei den Foo Fighters hat er ebenfalls bereits bestanden: 2022 spielte er auf den Tribute-Konzerten für Taylor Hawkins in London und Los Angeles. Hawkins, der nach William Goldsmith zweite Drummer der Band, war am 25. März 2022 überraschend auf der Tournee der Foo Fighters in Kolumbien gestorben: "Ohne zu zögern, sagte ich: 'Taylors Schlagzeug muss da oben sein, und ich will genau auf seinem Setup spielen'", schrieb Freese damals auf Instagram. "'Ich will DIESE Energie auf DIESER Bühne haben. Ich will auf demselben Schlagzeug schwitzen, auf dem er jede Nacht geschwitzt hat ... ändere nichts.'" Im Januar 2023 verkündeten die verbliebenen Bandmitglieder, dass sie weitermachen wollen. Ob Freese zum dauerhaften Bandmitglied wird oder nur auf der kommenden Tournee spielt, ist nicht bekannt.