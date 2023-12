2018 erschien der bislang letzte Teil aus dem "Ocean's"-Franchise. Doch könnte schon bald eine Fortsetzung kommen: Wie Hollywoodstar George Clooney verriet, hat er ein "großartiges Drehbuch" geschrieben. Auch über eine sehr prominente Besetzung gibt es bereits Gerüchte.

Diese Nachricht könnte bei vielen Fans für Begeisterung sorgen: 2001 erschien der erste Teil der "Ocean's"-Reihe. In einer der Hauptrollen befand sich George Clooney. Der letzte Film "Ocean's 8" wurde 2018 veröffentlicht, dieses Mal wurde der Hauptcast nur mit Frauen besetzt. Lange machte es den Anschein, als wäre die Geschichte der Filmreihe auserzählt. In einem Interview überraschte Clooney allerdings nun mit der Aussage, dass eine Fortsetzung nicht unwahrscheinlich sei.

Laut "Entertainment Weekly" erklärte der Hollywoodstar: "Wir haben jetzt ein wirklich gutes Skript für einen weiteren 'Ocean's', also werden wir vielleicht einen weiteren Film machen." Er habe "ein großartiges Drehbuch" geschrieben. Zudem gab er preis, dass "die Idee ein bisschen wie 'Going in Style'" sei und bezog sich dabei auf die Komödie aus dem Jahr 1979 mit George Burns und Art Carney als in die Jahre gekommene Bankräuber.

George Clooney scherzt: "Margot Robbie ist meine Mutter?"

Auch über die Besetzung eines möglichen neuen Films des Franchise wurde bereits spekuliert. Demnach sollen Margot Robbie und Ryan Gosling die Hauptrollen in einem neuen "Ocean's"-Film übernehmen. Die Geschichte ist im Europa der 1960er-Jahre angesiedelt. Sie sollen die Eltern von Clooneys Figur Danny Ocean verkörpern. Dazu äußerte Clooney sich auch kürzlich bei der Hollywood-Premiere seines Films "Boys in the Boat": "Ja! Margot Robbie ist meine Mutter? Das habe ich mir schon immer gedacht", scherzte er, "Ryan Gosling ist mein Vater. Wenn man jetzt darüber nachdenkt, macht es Sinn. Wahrhaftig."

In den Hauptrollen des ersten "Ocean's Eleven"-Films sind George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon und Andy Garcia zu sehen. Die Haupthandlung bezieht sich auf eine Gruppe Krimineller, die den Tresor unter dem Casinohotel Bellagio ausrauben will. Steven Soderbergh führte bei dem Film und den beiden Fortsetzungen mit der gleichen Kernbesetzung Regie. Gary Ross saß bei "Ocean's 8" (2018) auf dem Regiesessel, in dem Sandra Bullock die Schwester von Clooneys Rolle Danny Ocean spielte.