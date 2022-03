Welcher Controller ist der allerbeste? Darüber streiten Konsolen-Fans seit jeher. Nun wollte eine Institution diese Frage für immer klären. Die BAFTA kennt man als europäisches Pendant zur Oscar-Verleihung, stehen die Initialen doch für British Academy of Film and Television Arts. Der Ableger für die Spielebranche sind die BAFTA Video Games Awards. Die Veranstalter widmeten sich nun ausnahmsweise nicht den Spielen selbst, sondern einer Frage hinsichtlich der Hardware: Welches ist der beste Controller aller Zeiten?

Um diese Frage auf originelle Weise zu klären, ließen die BAFTA-Spieleexperten diverse Controller der Konsolenhersteller in einem Turnierbaum gegeneinander antreten. Das Sagen hatte die Community. Und das Ergebnis war durchaus kurios.

Man stelle sich vor: Im Finale der Champions League würde der heutige FC Bayern gegen den FC Bayern vor ein paar Jahren antreten. So endete quasi das Finale in der "Champions League" der Controller. Am Ende standen sich nämlich der moderne DualSense-Controller der PS5 und der DualShock-Controller der PS2-Generation gegenüber. Und der Neuling ging als Sieger vom Platz - unter anderem dank seiner adaptiven Schultertasten, feinen Vibrationen und kurzer Latenz.

Die Mitbewerber, die im Halbfinale noch dabei waren, verströmten allerdings ebenfalls Retro-Flair: Nintendos GameCube-Controller und der Controller des SNES. Nicht durchsetzen konnten sich dagegen Rivalen wie die Generationen von Xbox-Gamepads oder Segas Controller für Konsolen wie Dreamcast und Mega Drive. Dass die Geschmäcker sehr verschieden sind, zeigte die irritierte Reaktion mancher Fans darüber, dass sich der PS2-Controller beispielsweise im direkten Duell gegen den Xbox-Elite-Controller durchsetzen konnte, der technisch und ergonomisch absolutes Top-Niveau darstellt.

The BEST CONTROLLER EVER TOURNAMENT (our friendly competition!) has come to an end, and you have decided the ultimate winner with the DualSense taking the crown 🥇🎮



Reminder: you can watch the #BAFTAGames Awards on 7 April 2022 on all major social and online platforms🏆 pic.twitter.com/wGH5zKdosI