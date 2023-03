Neben Games-Adaptionen in Form von Serien und Filmen will Netflix auch mehr und mehr eigene Spiele entwickeln. Dabei sollen Synergieeffekte genutzt werden. Eine Pressekonferenz gab nun Einblick in die ambitionierten Pläne.

Netflix Games als neues Standbein des Streaminganbieters wurde bereits 2021 etabliert. Das Spielesegment bei Netflix soll kontinuierlich ausgebaut werden. Neben Branchen-Veteranen rekrutierte das Unternehmen auch Entwickler-Studios, um seine Abonnenten neben Filmen und Serien auch mit Smartphone-Games zu unterhalten. Langfristig soll sogar ein eigener Cloud-Gaming-Service entstehen.

Bereits im Oktober 2022 verkündete Netflix, man arbeite an 55 eigenen Games. In einer aktuellen Pressekonferenz gab der Streamingdienst nun einen Ausblick auf seine ambitionierten Pläne in Sachen interaktive Unterhaltung. Langfristig will das Unternehmen "für jedes unserer Mitglieder ein Spiel auf Netflix haben", erklärte Leanne Loombe, die bei Netflix für die Zusammenarbeit mit externen Spielestudios zuständig ist. "Das bedeutet nicht, dass wir ein Spiel für jedes Mitglied machen, sondern, dass wir eine Auswahl großartiger Spiele für jedes unserer Mitglieder zusammenstellen", so Loombe. Das soll gewährleistet werden, "indem wir genügend Abwechslung und Vielfalt bieten".

"Too Hot To Handle"-Spiel schlägt "Tomb Raider Reloaded"

Werbung und In-App-Käufe schließt man bei Netflix aus. Zum einen zum Schutz der Gamer, zum anderen, um den Entwicklern zu ermöglichen, kreativ zu arbeiten, ohne sich Gedanken über die Monetarisierung machen zu müssen. Neben Casual Gamern will Netflix auch regelmäßige Spieler ansprechen. Zunächst weiterhin nur mit Smartphone-Games, langfristig soll aber auch das eigene Cloud-Service-Gaming realisiert werden. Google Stadia scheiterte zwar, doch Netflix will es besser machen.

Drei Arten von Spielen sollen ins Portfolio: Gelegenheitsspiele wie der Klassiker "Solitaire", bekannte Marken wie "Assassin's Creed" oder "Teenage Mutant Ninja Turtles" und die Netflix-Eigenmarken wie "Stranger Things". Aktuell feiert das Spiel "Too Hot To Handle" zur aktuell beliebten Netflix-Serie Überraschungserfolge: Das Flirt-Spiel ist im Google Play Store mit mehr als einer Million Downloads beliebter als Titel wie "Tomb Raider Reloaded", das Turtles-Game "Shredder's Revenge", "Valiant Hearts" oder "Into the Breach".

70 Spiele-Projekte in der Pipeline

Derzeit ist das Spiele-Angebot noch ein Nischenprodukt: Nur ein Prozent der Abonnenten probierten es bislang aus. Das könnte ein Projekt von Super Evil Megacorp, verantwortlich für "Vanguard", ändern. Das Studio deutete an, dass es an einem noch nicht angekündigten kooperativen Multiplayer-Action-Titel für Netflix arbeiten würde, der "anders aussieht und sich anders anfühlt" als andere Games. Allein die "schiere Größe" des Projekts sei aufregend, so Kristian Segerstrale von Super Evil Megacorp.

Bereits klar: Ab 2024 stehen die Apple Arcade-Hits "Monumment Valley 1 und 2" für Netflix-Abonnenten bereit. Auch das Roguelite "Mighty Quest: Rogue Place" von Ubisoft wurde angekündigt. Ein "Assassin´s Creed"-Mobile Game soll ebenfalls entstehen. Insgesamt 70 Spiele-Projekte sind laut Netflix gerade in der Pipeline.