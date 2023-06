Deutschland erlebe derzeit einen "Schub an Multikrisen", stellte Grünen-Politiker Winfried Kretschmann am Mittwochabend bei "Markus Lanz" fest. Unter anderem äußerte er sich zum Energiewende-Dilemma, zum EU-Asylkompromiss - und stellte sich entschieden vor den "mutigen" Robert Habeck.

Die Streitereien zwischen SPD, FDP und Grünen kommen nicht zur Ruhe - trotz der kürzlichen Einigung der Ampelkoalitino beim Gebäudeenergiegesetz. Auch bei "Markus Lanz" ging es am Mittwochabend um die zunehmende politische Polarisierung sowie den Zustand der regierenden Koalition. In Richtung Winfried Kretschmann fragte der ZDF-Moderator unter anderem stichelnd, ob er auch zu den "grünen Funktionären" gehöre, "die das Land umgewöhnen wollen".

Der Ministerpräsident Baden-Württembergs reagierte gelassen und antwortete: "Das ist Wahlkampf-Sprech." Kretschmann zeigte sich dagegen eher besorgt darüber, dass sich bei vielen Menschen der Glaube breitmache, wir seien "gar nicht in einer Demokratie". "Das hat ja enorm zugenommen (...) Das nehme ich schon ernst", versicherte der Politiker, der in seinem Land einen "Schub an Multikrisen" wahrnehme. Mit Blick auf den Höhenflug der AfD ergänzte er: "Die AfD versammelt die Berufs-Pessimisten und Unzufriedenen einfach hinter sich. Aber vor allem - sie kanalisiert die Ängste."

Kretschmann forderte deshalb: "Wir können dem nur begegnen, indem wir die Dinge so ansprechen, wie sie sind." Dazu gehören offenbar auch unbequeme Wahrheiten, wie der 75-Jährige in seinen weiteren Ausführungen klarmachte: "Wir müssen für die wichtigen Dinge des Lebens in Zukunft mehr Geld ausgeben als für die weniger wichtigen." Zu ersteren zählte Kretschmann etwa Sicherheit, Energie und Wohnen. Reisen müsse man dagegen wohl eher einschränken, meinte er: "Weniger fliegen, zum Beispiel."

Winfried Kretschmann sieht Robert Habeck "risikobereit, mutig und handlungsorientiert"

Um ein Statement zur monatelangen Debatte rund um die Wärmewende kam Kretschmann indes nicht herum. "Wie konnte das dermaßen aus dem Ruder laufen?", wollte Gastgeber Markus Lanz wissen. Daraufhin gab Kretschmann offen zu: "Der Minister Habeck ist in einem Dilemma." Der Politiker erklärte, dass Habeck im "Kampf gegen den Klimawandel" entweder zu langsam sei - oder "zu schnell" und somit "die Zustimmung in der Bevölkerung" verliere. "Aus dem Dilemma kommt er nicht raus", prognostizierte Kretschmann.

Dennoch stellte er sich entschieden hinter den Bundeswirtschaftsminister und sagte: "Dass er keinen guten Lauf hatte, heißt aber, dass er eigentlich gut ist." Der Politiker erklärte weiter: "Dass er gut ist, das hat er nämlich in dieser Krise gezeigt. Er ist risikobereit, er ist mutig und er ist handlungsorientiert." Den konnte Journalistin Eva Quadbeck ("RedaktionsNetzwerk Deutschland") nur teilweise zustimmen. Sie kritisierte, dass Habeck im Ministerium "eine Blase" um sich herum habe und nur selten ein Gegenargument höre: "Es gibt niemanden, der einfach die andere Brille aufhat."

Winfried Kretschmann prognostiziert: "Der Migrationsdruck wird zunehmen"

Auch beim Thema Asylpolitik gingen die Meinungen am Mittwochabend auseinander. Winfried Kretschmann begrüßte den jüngst von den EU-Innenminister geschlossenen Asylkompromiss samt Reform des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems als "sehr, sehr guten Anfang". Eva Quadbeck hingegen befürchtete, dass er die Grünen zerreißen könnte. Daraufhin gab Kretschmann zu, dass es sich lediglich um einen "Minimal-Kompromiss" handle, an dem man noch "weiterbauen" könne. Dennoch stellte er klar: "Wir brauchen Einwanderung und wollen Einwanderung. Wir müssen die Arbeitsmigration legalisieren und die irreguläre Migration eindämmen."

Der Ministerpräsident Baden-Württembergs plädierte derweil dafür in der Asylpolitik Humanität und Ordnung zusammenzubringen, denn "der Migrationsdruck wird ja zunehmen - alleine schon durch den Klimawandel". Während sich Kretschmann durchaus zuversichtlich zeigte, reagierte Eva Quadbeck misstrauischer und sagte mit Blick auf den EU-Asylkompromiss: "Ich sehe zwar diesen Kompromiss, und ich halte ihn auch im Moment für richtig, aber ich gebe ihm relativ geringe Chancen auf Umsetzung." Quadbeck weiter: "Im Moment ist es aber nur ein Kompromiss auf dem Papier. Die Umsetzung ist die große Herausforderung." Auch Kretschmann kam nicht umhin, festzustellen: "Wenn alle anderen eher zumachen und wir die einzigen sind, die es nicht machen, dann irgendwann funktioniert es nicht mehr."