Marieluise Beck kam mit der Erkenntnis aus Kiew zurück, dass Deutschland zu wenig tue, um den Krieg zu stoppen. Während die Grünen-Politikerin bei "Anne Will" ein sofortiges Energie-Embargo gegen Russland forderte, erklärten Lars Klingbeil und Markus Söder, warum das nicht ratsam sei.

Wie soll Deutschland verfahren mit seinen Energie-Importen aus Russland? Zusätzliche Brisanz erhielt die Debatte um ein mögliches Embargo durch die von der russischen Armee in Butscha verübten Gräueltaten, die am Sonntag ans Licht kamen. Am Sonntagabend wurde auch bei "Anne Will" über einen sofortigen Importstopp diskutiert. Grünen-Politikerin Marieluise Beck tat dies mit besonderem Nachdruck. Gerade erst war sie von einer vierwöchigen Kiew-Reise zurückgekehrt, nur forderte sie die Umsetzung zweier zentraler Punkte. Einer davon: "Wir müssen aufhören, die Kriegskasse von Putin zu füllen."

Außerdem müsse "endlich der Himmel geschlossen werden über der Ukraine". Vor Kurzem sei sie in einem Kiewer Kinderkrankenhaus gewesen und es sei "unvorstellbar", welche Verletzungen sie dort gesehen habe. "Die kommen aus der Luft", erklärte Beck, die auf russische Raketen anspielte, welche präzise Kiew oder Odessa angreifen könnten. Wenn die Nato sage, das Risiko sei zu groß, durch aktives Eingreifen selbst in den Krieg gezogen zu werden, "dann müssen wir die Ukrainer selbst in die Lage versetzen, dass diese todbringenden Geschosse" ukrainische Städte nicht mehr treffen werden.

Die mutmaßlichen Kriegsverbrechen von Butscha würden vom Westen erst im Nachgang zur Kenntnis genommen, monierte die Grünen-Politikerin. "Aber wir müssen eigentlich vorher schauen, und Mariupol gehört dazu." Dass Kiew, wie von Russlands Machthaber Wladimir Putin angekündigt, nicht mehr angegriffen werde, sei "schlichtweg die Unwahrheit", wenngleich sich die Angriffe größtenteils auf die Peripherie der ukrainischen Hauptstadt beschränkten.

Klingbeil: Sofortiges Gas-Embargo "falscher Weg"

Muss also ein schnelles Energie-Embargo her? Marieluise Beck gab sich vorsichtig in ihrer Wortwahl und verwies auch auf weitreichende wirtschaftliche Folgen. Das Thema könne "nicht leichtfertig" behandelt werden, und natürlich sei es für die Regierung "keine leichte Entscheidung". Allerdings sei es "unvorstellbar, was die Menschen erleiden müssen" in der Ukraine. Beck forderte, "dass wir doch vielleicht noch mal neu denken müssen, was wir aushalten können".

Der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil positionierte sich gegen einen sofortigen Importstopp. "Ich verstehe die Emotionalität, aber ich halte ein sofortiges Gas-Embargo aus vielen Gründen für einen falschen Weg", sagte Klingbeil. Der SPD-Mann gab den Verteidiger der Regierungspolitik, bestehend aus Sanktionen und Waffenlieferungen. "Wir drehen jeden Tag den Gashahn ein Stück weiter zu", unterstrich er zudem die Handlungswilligkeit der Ampel-Koalition. Ob ein Embargo Putin dazu veranlassen würde, den Krieg zu stoppen, stellte Klingbeil generell infrage.

Marieluise Beck reagierte prompt: "Die Ukraine hat nicht mehr viel Zeit!" Ihr Fazit zu den deutschen Maßnahmen fiel verheerend aus: "Es bleibt zu spät und zu wenig." Der stellvertretende "Welt"-Chefredakteur Robin Alexander war hier auf der Seite der Grünen-Politikerin: "Die Verbündeten tun mehr." Laut Alexander seien die Maßnahmen sowieso "falsch herum konstruiert". Sanktionen, die den russischen Machtapparat direkt treffen würden, seien ausgespart worden.

Markus Söder auf Regierungslinie

Unterstützung für Klingbeils Position kam vom zugeschalteten bayrischen Ministerpräsidenten Markus Söder: "Da bin ich ein Stück weit bei der Bundesregierung." Der CSU-Politiker ist ebenfalls der Meinung, dass ein umfassendes Energie-Embargo "große Teile der deutschen Wirtschaft aus der Bahn werfen würde". "Für morgen" sei dies ohnehin unmöglich zu realisieren. "Auch die Folgen für Millionen von Arbeitsplätzen und Existenzen" hierzulande müssten gesehen werden. In Sachen Atomausstieg war Söder jedoch anderer Meinung als Klingbeil: Bayerns Ministerpräsident plädierte für eine Laufzeitverlängerung.

Ähnlich ungewöhnlich wie die Allianz aus Söder und Klingbeil war die aus Grünen-Politikerin Beck und der Wirtschaftswissenschaftlerin Veronika Grimm. Letztere vertrat die Meinung, dass Deutschland ein Embargo "verkraften" könne. Gleichwohl sei mit einem "tiefen Wirtschaftseinbruch" zu rechnen, der staatliche Hilfen wie in der Corona-Pandemie sowie Kurzarbeit nötig mache.

"Eine sehr konsequente Reaktion" auf die russische Aggression sei laut Grimm aber erforderlich. In Moskau und auch Chinas Hauptstadt Peking werde sehr genau auf die Reaktion geschaut. Falle diese nicht hart aus, könne das als "Einladung" verstanden werden.