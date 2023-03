Im Kinderwagen durch die Galaxis: Disney+ schickt "The Mandalorian" und Baby-Yoda wieder auf Abenteuerreise. Die beiden haben eine heikle Mission zu erfüllen.

Es war ein ziemliches Wagnis, als Disney im Herbst 2019 "The Mandalorian" auf die Fans losließ. Doch die erste Real-Serie aus dem "Star Wars"-Universum wurde schnell zum Hit. Das hatte ein bisschen mit dem Titelhelden und mandalorianischen Kopfgeldjäger Din Djarin ( Pedro Pascal) zu tun, noch viel mehr aber mit einer knuffigen grünen Kreatur, die er seit der ersten Folge im Schlepptau hat: das 50 Jahre alte Kleinkind Grogu, von den Fans liebevoll Baby-Yoda getauft. Mit dem ungleichen Paar gibt es nach zwei langen Jahren Wartezeit ab 1. März beim Streamingdienst Disney+ ein Wiedersehen.

Nachdem Din Djarin schnell eine Bindung zu dem kleinen, machtsensiblen Grogu entwickelte, bekamen es beide in den ersten zwei Staffeln mit Kriminellen, Monstern und versprengten Überbleibseln des Imperiums zu tun. Mit allem sind sie fertig geworden, auch dank der spektakulären Hilfe von Luke Skywalker.

In der dritten Staffel wird der Spektakel-Faktor allerdings noch einmal erhöht: Disney+ lässt sich bei seiner "Star Wars"-Vorzeigeserie jedenfalls nicht lumpen. Schließlich steht für den Mandalorianer auch noch ein Thron auf dem Spiel. Auch wenn er ihn gar nicht haben will.

Zurück zu den Wurzeln

"Unser Volk ist verstreut wie Sterne in der Galaxis": Was Din und Grogu genau erwartet, darüber soll der Mantel des Schweigens gebreitet werden. Nur so viel sei verraten: Der Mandalorianer ist mit seinem Mündel nicht nur auf einer gefährlichen Odyssee durch die Galaxis unterwegs, sondern verfolgt auch eine persönliche Sühne-Mission, die ihn auf den Planeten Mandalore und zu einem Wiedersehen mit einigen alten Bekannten aus dem "Star Wars"-Universum führt.

Nicht mehr mit dabei ist allerdings die ehemalige Shock-Trooperin Cara-Dune. Darstellerin Gina Carano, die seit der ersten Staffel dabei war, hatte wiederholt umstrittene Beiträge und Instagram-Storys geteilt. Vor allem war sie mit als antisemitisch und rassistisch bewerteten Aussagen aufgefallen, unter anderem galt sie auch als Gegnerin der Corona-Maßnahmen und der Impfkampagne gegen das Virus. Die Produktionsfirma Lucasfilm hatte die Schauspielerin daraufhin aus dem "Star Wars"-Universum geworfen.