Er war ein Freund von Kurt Cobain und 17 Jahre lang Frontmann von Screaming Trees: Die Grunge-Legende Mark Lanegan ist am Dienstag im Alter von 57 Jahren verstorben.

Er galt als eine Legende des Grunge: Mark Lanegan, der langjährige Sänger der Screaming Trees ist tot. Er starb am Dienstagmorgen in seinem Zuhause in Killarney, Irland. Dies berichtete das Musikmagazin "Rolling Stone" am Dienstag unter Berufung auf einen Sprecher des Musikers. Inzwischen wurde sein Tod auch auf Facebook und Twitter vermeldet. Genauere Umstände sind nicht bekannt. Lanegan wurde nur 57 Jahre alt.

Mark Lanegan wurde am 25. November 1964 in Ellensburg im US-Bundesstaat Washington geboren. Seine Karriere begann 1985 mit der Gründung der Screaming Trees: Als Frontmann der Hardrock- und Grunge-Band fungierte er bis zu ihrer Auflösung im Jahr 2000. Bereits ein Jahr später schloss sich Lanegan den Queens of the Stone Age an. 2003 folgte die Band The Gutter Twins. Darüber hinaus war Lanegan als Solomusiker in der Indie- und Bluesrock-Szene aktiv. Zu seinen engen Vertrauten zählte der 1994 verstorbene Nirvana-Frontmann Kurt Cobain, mit dem er 1989 die Tribute-Band The Jury gründete.

Wie Cobain hatte auch Lanegan jahrelang mit Drogenproblemen zu kämpfen. Von seiner Sucht schreibt er in seinen 2020 veröffentlichten Memoiren "Sing Backwards and Weep". Im Jahr der Veröffentlichung erkrankte Lanegan schwer an Covid-19. Er lag mehrere Wochen lang im Koma. Wie diese Erfahrung seine Sicht auf die Pandemie veränderte, beschreibt Lanegan in einem zweiten Buch: "Devil in a Coma" wurde 2021 veröffentlicht. Lanegan hinterlässt seine Frau Shelley.