Eigentlich hätte Guillermo del Toro einen Film über "Star Wars"-Fiesling Jabba the Hutt inszenieren sollen. Doch bevor der Regisseur überhaupt damit richtig anfangen konnen, wurde die Produktion verworfen. "Manchmal bin ich verbittert, manchmal nicht", verriet der 59-Jährige gegenüber "Collider".

Als Regisseur hat sich Guillermo del Toro bereits einen Namen gemacht. Für den Fantasyfilm "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers" erhielt er 2018 den Oscar als Bester Regisseur, außerdem wurde er für den Besten Film ausgezeichnet. Bevor er für den Film Regie führte, widmete er sich einem anderen Projekt: einem Film über "Star Wars"-Fiesling Jabba the Hutt. Allerdings wurde die Produktion mitten in den Vorbereitungen abgesagt.

"Wir hatten den Aufstieg und Fall von Jabba the Hutt, also war ich super glücklich", erklärte del Toro gegenüber "Collider": "Wir haben eine Menge Sachen gemacht, und dann ist es nicht mein Eigentum, es ist nicht mein Geld, und dann ist es eines dieser 30 Drehbücher, die verschwinden. Manchmal bin ich verbittert, manchmal nicht."

Dennoch versuchte er damals, die Situation positiv zu sehen und sein Team aufzubauen. Er habe sie damals gelobt: "Gutes Training, Leute. Gute Arbeit. Wir haben eine tolle Welt entworfen. Wir haben tolle Sachen entworfen. Wir haben gelernt." Der 59-Jährige fügte hinzu: "Man kann dem Leben gegenüber nie undankbar sein. Was auch immer das Leben dir schickt, man kann etwas daraus lernen. Ich vertraue also auf das Universum."