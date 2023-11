"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekommt ein Spin-off für Kinder. Das Casting für die Serie, die im berühmten Kollekiez spielen wird, startet im Dezember.

Seit mehr als 30 Jahren begeistert die Daily "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" (montags bis freitags, 19.40 Uhr, RTL). Mit dem Special "GZSZ in Paris" in Spielfilmlänge sicherte sich der Sender am Donnerstag zuletzt den Primetime-Sieg in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: 780.000 Menschen schalteten ein und bescherten dem Sender 14,4 Prozent Marktanteil. Nun plant der Sender den nächsten Ableger: SUPER RTL und RTL+ haben die UFA Serial Drama mit der Entwicklung einer Kinder-Serie beauftragt. Dies teilte die Sendergruppe am Freitag mit.

Im Zentrum der Serie steht eine sechsköpfige Clique in dem aus "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannten Berliner Kollekiez. Hier vertreiben sich die Jugendliche ihre Zeit mit skaten, sprayen und rappen. Gleichzeitig suchen sie nach einem geheimen Platz, an dem sie ungestört an ihren Fähigkeiten feilen können. Doch der schon bald gefundene "Safe Space" gerät in Gefahr: Können die sechs Jugendlichen ihre neue Heimat retten?

"Es ist so wichtig, Kindern mehr Raum zu geben"

"Gemeinsam mit RTL+ und der UFA wollen wir eine Serie erschaffen, die von der enormen Strahlkraft der Marke GZSZ profitiert", erklärt Thorsten Braun, CEO SUPER RTL: Die noch titellose Serie soll "sich mit Themen wie Sport, Musik und der ersten Liebe gezielt an die etwas älteren Kids" richten. Helga Löbel, Produzentin UFA Serial Drama und Sprecherin der Arbeitsgruppe Kids & Family bei der Bertelsmann Content Alliance, ergänzt: "Wir freuen uns riesig über die Beauftragung unserer neuen Kids-Serie. Es ist so wichtig, Kindern mehr Raum zu geben und ihnen Gehör zu verschaffen. Sie werden gesellschaftlich und auch im Fernsehen zu selten in den Mittelpunkt gestellt - und das, obwohl sie unsere Zukunft sind!"

Die Ausstrahlung der Live-Action-Serie ist bei TOGGO und auf RTL+ und geplant. Die Castings starten bereits im Dezember. Gesucht werden junge Künstlerinnen und Künstler mit Skating- oder BMX-Erfahrung, musikalischem Talent in Singen, Rappen oder Hip-Hop, gern auch Graffiti-Fähigkeiten und erster Schauspielerfahrung.