Nachdem verkündet wurde, dass Lars Pape seinen Vertrag bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verlängert hat, folgen nun erneut gute Nachrichten für die Fans: Auch drei andere Darsteller werden in der Serie weiterhin zu sehen sein.

Vor wenigen Tagen überraschte Lars Pape seine Fans mit der Nachricht, dass sein Vertrag bei GZSZ um zwei Jahre verlängert wurde. Er wird weiterhin als Michi über die Bildschirme flimmern und fester Bestandteil des Casts bleiben. Nun haben auch drei weitere Stars der Serie ihr Engagement bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" verlängert.

Wie RTL mitteilte, handelt es sich dabei um die Schauspieler Niklas Osterloh, Nina Ensmann und Timur Ülker. "Ich habe meinen Vertrag bei GZSZ verlängert, weil ich einfach gerne für die Produktion von GZSZ arbeite", erklärte Osterloh, "das fast tägliche Drehen, unser tolles und eingespieltes Team und die unterschiedlichen Geschichten bieten mir als Schauspieler einfach jeden Tag wieder ein schönes Gefühl."

Ensmann, die die Rolle Jessica verkörpert, habe sich "gefreut wie eine Schneekönigin. Was gibt es Schöneres, als den Job, den man liebt - in einem Team, was man liebgewonnen hat - und eine mega interessante Rolle mit vielen Ecken und Kanten, sowie liebenswerten Eigenschaften noch länger spielen zu dürfen?"

Timur Ülker kann "kaum erwarten, was noch alles auf uns zukommt"

Auch für TImur Ülker sei es etwas ganz besonderes, dass seine Reise bei GZSZ nun weitergeht. "Seit über fünf Jahren bin ich nun Teil des Hauptcasts und habe mit meiner Rolle Nihat sehr viel erlebt", freute er sich, "ich bin für diese vielschichtige Rolle so dankbar und kann es kaum erwarten, was noch alles auf uns zukommt."

Aber das ist noch nicht alles: Maren-Darstellerin Eva Mona Rodekirchen wird noch diesen Monat zu "Gute Zeiten, Schlechte Zeiten" zurückkehren, nachdem sich ihre Figur auf eine Weltreise begeben hatte. Und auch zwei neue Schauspielerinnen werden den Cast erweitern. Um wen es sich genau handelt, ist noch nicht bekannt.

"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" läuft werktags um 19.40 Uhr bei RTL.