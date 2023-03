Während GZSZ-Fans sich von ihrer Figur Sunny verabschieden müssen, macht Valentina Pahde Urlaub auf Bali. Am Montag, 27. März ab 19.40 Uhr, wird die Schauspielerin letztmals in der RTL-Daily zu sehen sein. Ob es eine Rückkehr in den Serien-Kiez geben wird, ist noch offen, als sie ihren Ausstieg im Oktober ankündigte, war noch von "pausieren" die Rede. Gegenüber "Bild" verriet die 28-Jährige nun, wie schwer ihr der Abschied fiel und welchen Zukunftsplänen sie nachgeht.

"Ich hatte nun schon vor anderthalb Monaten meinen letzten Drehtag in Babelsberg und denke wahnsinnig gerne an die 'Guten Zeiten' zurück", so die Schauspielerin, die bereits 2015 - mit 20 Jahren - zum Cast stieß. Die gebürtige Münchnerin berichtet, dass das Team immer einen Platz in ihrem Herzen haben werde. "Ich bin bei der Produktion erwachsen geworden, vom Mädchen zur Frau." Für die schönen Erinnerungen und Erfahrungen sei Pahde sehr dankbar, beim GZSZ-Set seien sogar "Freundschaften fürs Leben" entstanden, etwa zu Kollegin Chryssanthi Kavazi (Serienrolle: Laura).

Vor rund sechs Wochen hatte Pahde ihren letzten Drehtag, seitdem widmete sich die gebürtige Münchnerin ihrem nahen Umfeld. "Mein Opa, den ich über alles liebe, ist 80 geworden, mit Cheyenne bin ich mal wieder wie früher um die Häuser gezogen, und meine Mutter habe ich bei Feinkost Pahde unterstützt." Bei Cheyenne handelt es sich um Pahdes Zwillingsschwester. Aktuell urlaubt sie auf Bali. "Ich arbeite von hier aus an meinen Projekten und lerne das Surfen." Im April sei sie zurück in Deutschland.

"Traurig" sei auch GZSZ-Urgestein Wolfgang Bahro, der Sunnys Großvater Jo Gerner spielt, über Pahdes Ausstieg. "Sie wird mir sehr fehlen. Nicht nur als Jo Gerner, sondern auch dem Schauspieler Wolfgang Bahro", so der Schauspieler gegenüber "Bild". "Ich hoffe, sie kann diese Zeit gut für neue Ziele nutzen, und am meisten hoffe ich natürlich, dass Gerner seine Enkelin bald wieder zurückbekommt."

Achtung Spoiler: Nicht nur für Sunny war es eine emotionale letzte Folge, auch Pahde liefen im Anschluss an ihre letzte Szene die Tränen über die Wangen. "Den Tränen in der Szene folgten dann die echten Tränen, als wir die Szene im Kasten hatten", verriet Wolfgang Bahro.