Erst verkünden die beiden auf Instagram die Baby-News und jetzt auch noch die Verlobung: Das Familienglück scheint perfekt. Ob sich das berühmte On/Off-Pärchen Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) nun nach sechs Trennungen wirklich sicher ist?

Nach insgesamt sechs Trennungen soll nun alles besser werden: Pietro Lombardi (30) und Laura Maria Rypa (26) haben sich vergangenen Sonntag verlobt. Die Influencerin verkündet die Nachricht stolz auf Instagram und schreibt: "Ich habe 'JA' gesagt. 30.10.2022".

Erst kürzlich, im Juni, machten sie ihr erneutes Liebescomeback öffentlich. Dann ging alles ganz schnell: Im August folgte der Post mit positivem Schwangerschaftstest und Mini-Sneakern, in dem das Paar das Babyglück mit den Fans teilte: "Baby Lombardi is loading ..." Da erscheint der Antrag perfekt, um die Baby-News zu besiegeln. "Nach vielen turbulenten Zeiten, folgt jetzt die schönste Zeit in unserem Leben. Wir bekommen unser gemeinsames Baby und freuen uns dieses Glück mit euch zu teilen", schrieb der werdende Papa.

Der DSD-Juror habe seine Verlobte "an der Party überrascht", wie sie online berichtet. Er habe den Sänger Ramsi Aliani eingeladen und dann einige Lieder gesungen. "DANKE AN BEIDE !", freut sich Rypa auf Instagram über den Ring. Auch zahlreiche Promikollegen und -kolleginnen sowie enge Freunde machen ihrer Freude online Luft. Dschungelkönig Filip Pavlocic beglückwünscht das Paar: "Alessio freut sich jetzt großer Bruder zu werden" - und zwar eines kleinen Bruders.

Zwischen Hochzeitsplanung und Nestbautrieb

Obwohl die Influencerin jedes noch so kleine Detail aus ihrem Alltag, ebenso wie das Geschlecht des Babys, mit ihren Followerinnen und Followern zu teilen bereit ist, hütet sie weiterhin ein Geheimnis: in welcher Schwangerschaftswoche die 26-Jährige ist. Sie habe das Gefühl, Menschen würden aufgrund ihres Körpers darüber urteilen, in welcher "SSW" sie ist, so die Blondine in einem Social Media-Post. Ihr sei jedoch klar: "Ewig kann ich es nicht verstecken".

Jetzt ist es für das frisch verlobte Paar erst mal an der Zeit, die 460 Quadratmeter Wohnfläche der "Casa Lombardi" einzurichten, und die Hochzeit zu planen, um auf alles Weitere vorbereitet zu sein.