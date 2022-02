Jährlich erkranken etwa 60.000 Menschen in Deutschland an Darmkrebs. Doch eine vorsorgende Darmspiegelung wird immer noch viel zu selten in Anspruch genommen. Die SAT.1-Sendung "akte. Das #MutMachSpezial" möchte dies ändern. Moderator Jochen Schropp legt sich dafür selbst auf den Behandlungstisch.

Es ist eine Krankheit, die jeden treffen kann: Allein in Deutschland erkranken jährlich etwa 60.000 Menschen an Darmkrebs. In der überwiegenden Mehrheit der Fälle hätte eine regelmäßige Darmspiegelung den Ausbruch verhindern können. Doch die Untersuchung wird immer noch viel zu selten wahrgenommen. Der Moderator Jochen Schropp möchte das ändern. Im Rahmen der "SAT.1 #MutMachWoche" greift er dafür zu einem besonderen Mittel.

In dem Magazin "akte. Das #MutMachSpezial (Donnerstag, 10. Februar, 22.15 Uhr, SAT.1) wird sich Schropp von der Kamera zur Darmspiegelung begleiten lassen. Von der Vorbereitung auf den Eingriff bis zur Nachbesprechung der Untersuchung werden dabei alle Schritte gezeigt.

Darüber hinaus sollen in der Livesendung aus dem Krebsforschungszentrum des Universitätsklinikums rechts der Isar in München die wichtigsten Fragen rund ums Thema beantwortet werden: Wie läuft eine Darmspiegelung ab? Was bedeutet eine Früherkennung für den Verlauf einer Erkrankung? Und welche Mythen ranken sich um diese wichtige Möglichkeit der Vorsorge. Dafür sprechen Schropp und die "akte."-Moderatorin Claudia von Brauchitsch mit dem Darmkrebs.pezialisten Dr. Mohamed Abdelhafez.

"Vorsorge kann Leben retten"

"Vorsorge kann Leben retten", erklärt Schropp sein Engagement: "Ich selbst habe meinen Vater an Krebs verloren. Deswegen gehe ich zur Vorsorge." Der Einsatz für die Sendung ist deshalb eine echte Herzensangelegenheit. Denn, so fährt der 43-Jährige fort, wenn nur eine Person aufgrund des Beitrags zur Vorsorge gehe und dadurch ein Krebs frühzeitig erkannt und geheilt werden könne, habe er schon alles richtig gemacht.

Die SAT.1-Chefredakteurin Juliane Eßling sieht dies ähnlich: "Krebsvorsorge ist in unserer 'SAT.1 #MutMachWoche - Leben mit Krebs' ein zentrales Thema. Viele Erkrankungen können heute gut behandelt werden, wenn sie früh genug erkannt werden. Darmkrebs gehört dazu. Dennoch kostet es viele Menschen Überwindung, überhaupt über eine Darmspiegelung nachzudenken. Ich ziehe meinen imaginären Hut vor Jochen Schropp, dass er die Untersuchung mit den Zuschauer:innen teilt. Damit trägt er dazu bei, Ängste abzubauen und rückt das Thema gemeinsam mit uns in den Fokus."

"Wir brauchen sowieso viel mehr Mut"

Die "SAT.1 #MutMachWoche" ist eine Initiative von SAT.1 in Zusammenarbeit mit der digitalen Selbsthilfegruppe "yeswecan!cer". Los geht es bereits am Freitag, 4. Februar, dem jährlichen Weltkrebstag. Binnen sieben Tagen wird das "SAT.1 Frühstücksfernsehen" über Krebserkrankungen, Hilfestellungen, Früherkennungsmethoden und den individuellen Umgang mit der Diagnose berichten.

Am Montag, 7. Februar, startet zudem die tragikomische Serie "Nachricht von Mama": In acht Episoden, die als Doppelfolgen immer montags ab 20.15 Uhr ausgestrahlt werden, erzählt diese von der dreifachen Mutter Elli (Jessica Dinkel, "Die Eifelpraxis"), die unheilbar an Krebs erkrankt. Vor ihrem Tod nimmt Elli hunderte selbstgedrehte Videobotschaften auf, um ihrer Familie über die Trauer hinwegzuhelfen. Direkt im Anschluss (Montag, 7. Februar, 22.15 Uhr) zeigt die Reportage "Ich bin schön - Leben mit Krebs" Patientinnen und Patienten, die nach ihrer überstandenen Krebserkrankung den eigenen Körper mit seinen krankheitsbedingten Veränderungen neu lieben gelernt haben.

Oberstes Ziel bei allen Programmen ist es, den Betroffenen und ihren Familien Mut zu machen: "Ich finde, wir brauchen sowieso viel mehr Mut", erklärt Moderatorin Marlene Lufen, die als Patin der Programmwoche auftritt: "Wir brauchen Optimismus. Wir brauchen das Gefühl, dass wir mit dem, was auf uns zukommt, umgehen können." Sie fährt fort: "Es wird zu wenig erkannt, dass man Hoffnung haben muss, um seine eigenen Abwehrkräfte zu aktivieren."