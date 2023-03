In "Die Tribute von Panem" verkörperte Jena Malone zwischen 2013 und 2015 die Rolle der Johanna Mason. Nun offenbart die Schauspielerin, dass sie während der Dreharbeiten sexuell missbraucht wurde.

"Die Tribute von Panem" war eine der erfolgreichsten Kinoreihen der frühen 2010er-Jahre. Für Jena Malone werden die Filme jedoch auf ewig mit einem traumatischen Erlebnis verbunden bleiben: Die Darstellerin der Johanna Mason wurde eigenen Angaben zufolge während der Dreharbeiten sexuell missbraucht. Das offenbarte die inzwischen 38-Jährige kürzlich auf Instagram. Sie veröffentlichte ein Foto, das ihren Angaben zufolge, nach Abschluss der Dreharbeiten zu "Mockingjay: Teil 2", dem letzten der insgesamt vier Filme, entstanden ist. Darauf zu sehen ist die Schauspielerin, die in einem leuchtenden Getreidefeld steht.

"Wir filmten auf einem wunderschönen Anwesen im ländlichen Frankreich", schreibt sie dazu: "Ich bat den Fahrer, mich an diesem Feld rauszulassen, damit ich weinen und den Moment einfangen konnte." Die Zeit zuvor in Paris sei "extrem hart" für sie gewesen: Sie habe eine "eine schlimme Trennung durchgemacht" und sei "von jemandem sexuell missbraucht" worden, mit dem sie gearbeitet hatte. Auf der anderen Seite sei sie damals dankbar für die Rolle und die vielen Menschen gewesen, denen sie nähergekommen sei. Sie schreibt von einer wirbelnden "Mischung von Emotionen", die sie gerade erst zu sortieren lerne. Sie wünschte sich, dass die Dreharbeiten nicht an ein "so traumatisches Erlebnis gebunden" seien.

"Der Prozess ist so langsam und nicht linear"

Es sei schwierig für sie gewesen, über ihre Rolle oder die Filme zu sprechen, ohne an das Erlebte zurückzudenken. Die US-Amerikanerin schreibt weiter: "Ich habe sehr hart daran gearbeitet, zu heilen und durch wiederherstellende Gerechtigkeit zu lernen, wie ich mit der Person, die mich verletzt hat, und mit mir selbst Frieden schließen kann." Wer diese Person ist und was genau vorgefallen ist, verrät die Schauspielerin nicht.

All jenen unter ihren Fans, die Ähnliches erlebt haben, sendet Malone "viel Liebe": "Der Prozess ist so langsam und nicht linear. Ich möchte sagen, dass ich für jeden da bin, der reden oder Dampf ablassen" muss. Der Post wurde bis zum Donnerstagvormittag rund 16.000 Mal geliket und mehr als 500 Mal kommentiert: "Bei diesem Beitrag fehlen mir die Worte", schreibt etwa Schauspielerin Willow Shields, die in den beiden letzten Filmen "Die Tribute von Panem - Mockingjay" die Rolle der Primrose Everdeen spielte: "Ich verstehe und hoffe, dass es dir gut geht, obwohl der Prozess so langsam ist, Jena". Andere Kolleginnen und Kollegen reagierten mit Herz-Emojis und Emojis betender Hände.