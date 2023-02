"Theoretisch kann man den Kopf mitessen": Am Finaltag in Köln kredenzt Linda (27) Erstaunliches aus dem Meer.

Zum Finale von "Das perfekte Dinner" (VOX) in Köln gibt es Frisches aus der Unterwelt. Hoch motiviert hievt Linda (27) einen kompletten Oktopus in den Kochtopf. "Mein Lieblingsessen", gesteht sie: "Am besten sind die Tentakel." Die Gäste schlucken das Ungeheuer mehr oder weniger bereitwillig.