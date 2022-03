Robert Habeck hat sich gegen ein Embargo auf Öl- und Gasimporte aus Russland ausgesprochen. Wie der Bundeswirtschaftsminister im "ntv Frühstart" erklärte, hätte ein Stopp russischer Gasimporte weitreichende Folgen für die deutsche und europäische Wirtschaft. "Man muss sich klarmachen, welchen Preis man bezahlt", mahnte Habeck. "Es geht hier nicht um persönliches Verhalten. Es geht darum, dass wir Unternehmenszusammenbrüche und Arbeitslosigkeit bekommen werden."

Zwar sei keine mögliche Lösung auszuschließen, doch die derzeitigen Preissprünge seien nur ein Vorgeschmack auf das, was im Falle eines Embargos drohe. "Das kann man in Kauf nehmen und sagen, das ist uns der Frieden wert, aber man muss es dann auch durchhalten", bekräftigte Habeck. "Wir reden hier nicht nur über drei Tage oder drei Wochen, sondern im Zweifelsfall über drei Jahre. Ich bin der Meinung, dass wir das nicht leichtfertig ankündigen sollten, und sehe momentan nicht, wie wir die Öl- und Gasausfälle kompensieren könnten."

"Wir reden dann über eine schwere Wirtschaftskrise in Deutschland und Europa"

Der Grünen-Politiker fand deutliche Worte: "Wir reden hier nicht über solche Preissprünge wie im Moment, sondern über eine dauerhafte, hohe Preisbindung der fossilen Energien. Wir reden dann über eine schwere Wirtschaftskrise in Deutschland und Europa." Ein Importstopp sei nicht "zielgenau" und solle nicht "wegen Preissprüngen verabschiedet werden", sagte Habeck. Man müsse nun prüfen, "ob die Märkte nicht auch beruhigt werden können, indem man Gewinnmargen reduziert". Dies scheine ihm "das Gebot der Stunde zu sein", betonte der Vizekanzler.

Vorschläge, die Laufzeiten von Atomkraftwerken zu verlängern, halte er in dem Zusammenhang nicht für sinnvoll. "Wir sind in einer Situation, wo es keine Denkverbote geben darf. Für den kurzfristigen Bereich hilft uns eine verlängerte Lauffrist aber gar nicht", argumentierte Habeck. Auch auf lange Sicht sei es keine Lösung, die zum Jahresende geplante Abschaltung der letzten Atomkraftwerke hinauszuzögern. "Wir würden in einer Situation, in der erstmals auf Atomkraftwerke in Europa geschossen wird und Sorge vor Cyberangriffen besteht, die Sicherheitsstandards runterfahren müssen. In dieser Abwägung haben wir einen minimalen Gewinn für maximal hohe Sicherheitsrisiken."