Als Vorlage dient ein Bestseller aus dem Jahre 1986 - und natürlich die altehrwürdige Nibelungensage: Constantin Film produziert ein Fantasy-Epos namens "HAGEN". Kann die Neuinterpretation des uralten Stoffes gelingen?

Aus alt mach neu: "Constantin Film" macht sich daran, die Nibelungensage neu aufzurollen. Die Dreharbeiten für "HAGEN" sollen in Anlehnung an den gleichnamigen Bestseller von Wolfgang Hohlbein aus dem Jahre 1986 im September sowohl in Prag als auch in Deutschland anlaufen.

Hohlbeins Roman wurde dafür gefeiert, mit althergebrachten Denkmustern zu brechen. Sein Werk bringt die Substanz der Geschichte sowie die Kernaussagen des Epos an die Oberfläche - ein ideales Fundament, um daraus ein modernes Fantasy-Erlebnis für die Leinwand zu machen, dachten sich jedenfalls die Drehbuchautoren Cyrill Boss, Philipp Stennert und Doron Wisitzky. Sowohl als imposante und aufwendige Kinoproduktion als auch als sechsteilige Serie soll das Konzept Fantasy-Fans begeistern.

Drama, Intrigen und Machthunger

Cyrill Boss und Philipp Stennert (unter anderem "Der Pass") agieren einmal mehr als Regieteam. Das Duo"setzt das zeitlose Thema über eine Welt im Wandel und die antagonistischen Hauptfiguren, die unterschiedlicher nicht sein könnten, als imposantes, emotional starkes Kino auf internationalem Niveau um", heißt es in einer am Donnerstag verbreiteten Mitteilung der Macher. Serie und Film werden von der Constantin Film für eine weltweite Ausstahlung produziert. RTL Deutschland soll die Streaming- und Free-TV-Rechte sowohl für den Film als auch für die Serie auswerten. Das Produzenten-Team setzt sich aus Jan Ehlert, Christoph Müller, Christian Rohde und Constanze Guttmann sowie Filip Hering zusammen.

Der Cast wird zeitnah seperat bekannt gegeben.